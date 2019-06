Mama Esterei, micuța violată și ucisă de un adolescent, mesaj emoționant: „Îi mulţumesc la Dumnezeu că mi-a ascultat strigătele”

Foto: Adevarul

Criminalul micuței Estera a fost prins, după mai bine de un an de căutări. Toți au fost însă șocați să afle că este vorba de un adolescent de 17 ani, care locuia pe același palier cu victima.

La fel de șocată a fost și mama copilei, care însă recunoaște că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile.

„E ceva minune de la Dumnezeu. După un an de zile, eu nu am mai văzut să îl prindă. Băiatul ăsta stă lângă noi pe palier. Nu mi-am dat seama că stau cu un criminal pe hol. Îi mulţumesc la Dumnezeu că mi-a ascultat strigătele mele. Nu am crezut că acel copil a făcut aşa ceva”, a spus mama Esterei, potrivit Adevarul.