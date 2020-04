Marcel Ciolacu: Sunt fiu de pilot militar, patriot prin fibra mea. N-am explicație pentru că n-am făcut nimic

”Sunt fiu de pilot militar. Am fost crescut într-o anumită rigoare. Sunt un patriot prin fibra mea. Nu trebuie să dau explicații nimănui pentru că nu am greșit cu nimic! Nici eu, nici colegii mei. Eu am documente. Dacă dumneavoastră credeți 1% că eu aș fi făcut cu intenție să treacă vreodată un astfel de proiect anti-românesc, atunci chiar ar fi fost cazul să mă retrag!

Nu am nicio explicație de dat pentru că nu am făcut nimic. Să nu confundăm trecerea unei legi tacite la o Cameră, care nu este decizională, către Senat unde această lege putea să stea zece ani fără să ajungă la promulgare. Iohannis a făcut astăzi o manipulare politică, nepermisă pentru o persoană aflată într-o asemenea funcție”, a spus Marcel Ciolacu la Realitatea Plus