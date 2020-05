Mărturii făcute de omul care era în mașină cu Margherita: Am luat maimuța ei ca să nu aibă probleme

„Am fost la prietenii noștri comuni, designeri, ca să ne consultăm în legătură cu noua colecție pe care o scoate Margherita! Eu a trebuit să fac niște schițe, am lucrat! Am plecat de acolo, eu i-am zis să nu-și ia mașina că era destul de departe și puteam să luăm un taxi, ei îi era foame și voia să mâncăm. Am rugat-o frumos să nu-și ia mașina și ea a luat mașina. Își făcea buzele în oglindă! Eu sunt copilot, eu nu am permis, nu aveam cum să-i țin de volan! Nu s-a întâmplat absolut nimic, pur și simplu ea a făcut o curbă la dreapta și erau niște mașini parcate mai în afară, pe care ea le-a lovit”, a declarat bărbatul pentru Antena Stars.

Poliția, chemată de vatmanul unui tramvai

„Poliția a chemat-o vatmanul pentru că imediat după tamponare i s-a rupt axul de la mișină, i s-a desumflat cauciucul și am ajuns pe șina de tramvai, iar tramvaiele nu au mai putut să circule. A venit poliția, a venit o mașină de tractare și au tractat mașina. Poliția i-a cerut permisul, asigurarea și toate actele și au pus-o să facă un etilotest la care a iețit negativ. Eu puteam să merg cu ea acolo sau puteam să merg acasă am grijă de maimuță. Am avut grijă de maimuță, am luat maimuța ei ca să nu aibă probleme”, a completat el.

Nu îi poate deschide dosar penal

„Era foarte supărată și avea maimuța la ea. Nu avea niciun comportament ciudat! Nu era supărată pe nimic, ea era super fericită, îi era foame. Nu se comporta suspect deloc! Nu avea nicio problemă! Era foarte, foarte supărată că i s-a stricat mașina, ceea ce este perfect normal. Nu au cum să-i deschidă niciun dosar penal!”, a mai spus bărbatul.