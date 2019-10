Mărturisirile poliţistului care a coordonat ancheta de la Colectiv. Braţul lung al legii, „ars“ de corupţie

Poliţiştii de la Omoruri au mers luni întregi la Clubul Colectiv pentru cercetarea la faţa locului, care s-a făcut „la lampă”.

Şi chiar dacă au trebuit să analizeze fiecare centimetru din locul unde s-a produs nenorocirea, ofiţerii şi-au făcut timp să meargă şi la spitalele unde erau internate victimele incendiului pentru a se interesa de starea lor, scrie adevarul.ro.

„Pe 30 octombrie la ora 22.30, eram acasă. Era o seară normală, nu se prefigura nimic deosebit. La un moment dat, am luat telecomanda şi am început să butonez televizorul. Aşa am văzut ce se întâmpla în Colectiv. M-am echipat şi am plecat într-acolo. Ulterior am aflat că toţi colegii mei au făcut acelaşi lucru. Nu a fost nevoie să sune cineva după noi. Ne-am întâlnit în curte. După ce au fost duşi toţi răniţii la spitale, am intrat în club. Ceea ce m-a impresionat a fost imaginea cu cele 26 de cadavre, aliniate de o parte şi de alta. Erau foarte tineri, prea tineri!”, povesteşte comisarul şef Florian Eniţă.

