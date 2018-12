MESAJE DE CRĂCIUN haioase. Cele mai nostime urări

Foto: Pixabay.com

MESAJE DE CRĂCIUN. Cum ne aflăm în perioada Crăciunului, este bine să fim pregătiţi din timp cu mesajele, felicitările, sms-urile pe care vrem să le trimitem cuiva drag. Sms-ul de Crăciun a devenit deja un obicei pentru fiecare: fie în seara de Ajun, fie chiar în ziua Crăciunului stăm şi scriem mesaje, semn că nu i-am uitat şi că ne amintim de toţi cei dragi. Cu această ocazie, pe internet circulă o mulţime de mesaje şi urări care pot fi folosite pentru SMS-uri de felicitări de Crăciun. MESAJE DE CRĂCIUN

MESAJE DE CRĂCIUN. Fie că sunt scrise din suflet, fie că sunt mesaje haioase preluate de pe internet, toţi ne bucurăm când telefonul ne anunţă că avem un mesaj nou. Crăciunul este un moment unic în care toţi încearcăm să ne facem “curăţenie în suflet”, uităm de griji şi ne încălzim inimile cu iubire şi bucurie. Oferă în dar un gând frumos celor dragi alături, aminteşte-le cât de mult înseamnă pentru tine printr-un mesaj luminos.

„În ziua de Crăciun când te îndopi cu porc şi sarmale şi n-ai timp nici să suspini…eu am să-ţi aduc aminte că nu e bine să consumi excesiv sare, zahăr si grăsimi."

„Moş Crăciun cu suflet bun, să v-aducă în Ajun, carduri VISA Diamant, carnavaluri pe la Rio, brazilience-n custodie. Haide, gata cu visatul, că s-a ars şi cozonacul!"

„Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, căde-ţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu LA MULŢI ANI!"

SĂRBĂTORI FERICITE şi un brad cât mai frumos. Să vină Moş Crăciun cu un Ferrari şi să plece pe jos."

„Sunt virusul Mos Craciun. Daca vrei cadouri, trimite telefonul tau la adresa pe care o vei primi in urmatorul mesaj sms."

„Ho Ho Ho, ati vazut un ren maro? Sau un spiridus in bleu? S-aveti Mos gustos, bogat, un An Nou de Invidiat, Sanatate, La Multi Ani (si la multi bani)!"

" E Crăciun! Este divin! Ne uitam pe geam afara…prin zapada Mosul zboara ? …Ni se trage de la vin…"

" Sa primesti cadouri frumoase, decorate cu fundite si Daniela Crudu sa-ti fie una dintre craciunite."

„Scoala s-a terminat si ne cam plictisim acum, noroc ca avem telefonane si ne dam mesaje de Craciun.

„Sa ai un Craciun Fericit si sa traiesti in Sarbatoare, sa-ti miroasa a brad in casa si a bani in buzunare!"

„Bucuria Craciunului sa tina pana in zori si un cor de craciunite sa-ti cante de Sarbatori!

„Căţeluş cu păru' creţ, să ai jeepu' în coteţ şi o vilă cu piscină /Andreea Marin ca vecină, o lopată pentru bani/La Anu şi la Mulţi Ani!"

„Poţi sa îmi trimiti o poza de-a ta ca să îi spun lui Moş Crăciun exact ce îmi doresc? Crăciun fericit!"

„Urările mele de Crăciun sunt încărcate de bucurie, zăpadă şi un An Nou fericit si din când în când să faci apel la ratiune sau măcar să-i dai un bip."

Lovite-ar trenul fericirii, trăsnite-ar fulgerul iubirii, cădeţi-ar în cap un sac cu bani şi un bilet cu La mulţi ani.

"Măcar de Crăciun aduti aminte că prietena ta e lângă tine în picioare, nu e maşina din parcare !"