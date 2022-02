Ministrul Agriculturii: "Preocuparea mea principală este să sprijin producătorii ca să avem alimente pe masa românilor"

Românii nu mai suportă sărăcia şi au ieșit în stradă pentru a le cere guvernanților soluţii pentru ieșirea din criza energetică care a îngenunchiat toată ţara.

Întrebat ce soluţii sunt pentru fermieri, dar şi pentru consumatori, ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu a spus:

„Noi practic culegem acum efectele unei liberalizări a piețelor la gaze şi energie care au creat practic un bulgăre de zăpadă care se rostogolește şi loveşte toate sectoarele de activitate.

Eu încă de la preluarea mandatului am avut un obiectiv clar să plătesc banii fermierilor, ca să aibă bani în cont la început de an agricol şi la început de an calendaristic pentru a putea să rămână sustenabili şi pentru a putea produce alimente la un preţ pe care să îl poată suporta.

Vorbesc aici în principal de subvențiile pe care fermierii le primesc, de programele specifice pentru susținerea producătorilor de legume în spaţii protejate.

Mai mult decât atât, în ultimele ședințe de guvern am aprobat programe de sprijin care vizează subvenția pentru preţul motorinei folosite în agricultură, vizează susținerea producătorilor de tomate şi legume.

O să plătim şi ajutoarele naţionale tranzitorii şi toate celelalte programe pe care le-am bugetat şi care nu au altă menire decât să susțină producătorii.

Preocuparea mea principală este să sprijin producătorii ca să avem alimente pe masa românilor.

Nu sunt suficiente numai soluțiile de la ministerul Agriculturii. Preţurile nu le formează ministerul Agriculturii, ele se formează într-un lanț de comercializare care pleacă de la costurile de producţie până la punerea pe raft a produselor", a spus ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu la Antena 3.