Ministrul propus la Muncă anunță că pensiile cresc în 2027: "Cu cât de mult se va putea". Ce se întâmplă cu alocațiile și voucherele

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole. Foto: Agerpres

Florin Manole, fost ministru PSD al Muncii şi propus pentru acelaşi portofoliu în Guvernul Luca Niculescu, a declarat, miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că pensiile românilor vor creşte în 2027. "Da, pensiile vor fi indexate cu siguranţă. Voi insista cu siguranţă pentru indexarea pensiilor. E vorba de un angajament al PSD de a face indexarea pensiilor". Întrebat dacă oamenii care fac parte din categoria consumatorilor vulnerabili vor primi vouchere pentru energie în continuare, Manole a transmis că se va găsi "un nou mecanism de sprijin" şi că, de asemenea, ar trebui indexate şi alocaţiile pentru copii.

Manole a anunţat că viitorul Guvern trebuie să vină cu măsuri de sprijin pentru români întrucât trebuie să "protejăm puterea de cumpărare a cetăţenilor".

"(n.r. - indexaţi pensiile şi cu cât?) Da, pensiile vor fi indexate cu siguranţă. Nu pot să vă spun cifrele, pentru că ar trebui să existe o discuţie cu premierul desemnat, cu ministrul desemnat al Finanţelor şi o atentă monitorizare a faptul să nu ieşim din ţinta de deficit, dar, da, sublinez da, pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea.

Este important să dăm acest mesaj că protejăm puterea de cumpărare a cetăţenilor, dar în egală măsură e important şi mesajul că prudenţa în ceea ce priveste angajamentele pe care România şi le-a luat, în discuţiile cu creditorii internaţionali, sunt discuţii de la care nu se va abate niciun guvern.

(n.r. ce veţi face dacă Nazare spune că nu are bani pentru pensii?) Nu cred că domnul Nazare va spune că nu are, pentru că noi am votat deja în bugetul din 2026 nişte perspective de creştere a PIB, de creştere a valorilor pe care România le plăteşte pentru pensii şi salarii. Nu cred că domnul Nazare îl va lua pe "nu" în braţe.

Am văzut că şi Consiliul Fiscal este în favoarea indexării pensiilor şi sunt convins că domnul Niculescu nu ignoră cifrele. Puterea de cumpărare s-a depreciat major, consumul a scăzut foarte mult.

Despre voucherele sociale şi alocaţii

(veţi reveni la voucherele pentru alimente, energie?) În primul rând, la consumatorul vulnerabil şi voucherele pentru energie: se aplică până la sfârşitul acestui an, dar e important de spus că, la sfârşitul anului trecut, în scjimbul unui împrumut în condiţii preferenţiale, Banca Mondială a cerut Guvernului un nou mecanism de sprijin pentru consumatorul vulnerabil. Asta sigur se va întâmpla.

Cu siguranţă, pe zona asta avem gânduri, idei, proiecte şi obligaţii ca ţară.

În ce priveşte voucherele pentru alimente, ele au fost un proiect al Ministerului Fondurilor Europene. Nu cred că acolo mai sunt bani pentru proiecte sociale de acest gen.

(n.r. - veţi insista pentru indexarea pensiilor cu 7%?) Voi insista cu siguranţă pentru indexarea pensiilor. E vorba de un angajament la PSD de a face indexarea pensiilor.

(n.r. - alocaţiile le indexaţi?) Despre alocaţii n-am avut discuţii, dar şi ele au fost îngheţate 2 ani şi n-ar trebui să mai continue această indexare", a mai spus Manole.

Demisionează dacă nu primeşte buget pentru indexări

Florin Manole a mai afirmat că nu va mai rămâne la ministerul Muncii dacă nu primeşte bani pentru aceste indexări de la ministerul Finanţelor.

(dacă nu vă dă bani ministrul Finanţelor să faceţi indexări, mai rămâneţi ministru?) Nu.

(deci dacă nu vă dă bani, plecaţi?) Da, dar mai e ceva important aici: nu sunt banii ministrului de Finanţe sau al Muncii, sunt bani din bugetul României, care trebuie cheltuiţi corect. Corect este să indexăm pensiile. Corect este să facem şi combaterea muncii la negru, să aducem bani la buget.