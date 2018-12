Mircea Badea, despre cum a fost prins Marian Godină cu 113 km/h: „Iresponsabil complet”

Mircea Badea a comentat în pasa dintre „Sinteza Zilei-În Gura Presei” cum a fost prins Marian Godină cu 113 km/h în localitate.

„Godină prins, ce bine sună asta, cu 113 km/h în localitate. Iresponabil complet. Godină care este polițist și care este cioloșist și care a scris cărți. Ne explică nouă cu statul de drept. Marian Godină a rămas fără permis de conducere. „Marian Godină a rămas fără permisul de conducere, după ce a fost prins conducând cu o viteză de 113 km/h în localitate. Radu Herjeu de la CNA a reacționat față de gestul polițistului.

"Mi-e o silă de lupii moraliști de mor! Dar și mai silă mi-e de proștii care le sorb ipocriziile și îi transformă în "personalități" și apoi, evident, în influenceri", a fost reacția lui Radu Herjeu.

Ce spune Godină? "Drumul era destul de aglomerat și anevoios și nu mai aveam răbdare să ajung odată acasă. Eram deja în județul Covasna, drumul era acum foarte liber și waze-ul îmi mai arăta că mai avem cam o oră până acasă. Același waze mi-arăta și că este poliție, motiv pentru care m-am uitat în bord să văd ce viteză am. N-am apucat, pentru că am văzut venind din față, din spatele unei combine de treierat, un mcv de poliție care a început să-mi facă flash-uri și a aprins girofarurile. M-am uitat spre Georgiana și i-am zis că pe mine mă opresc. Am oprit cât de repede pe dreapta, iar Loganul a întors și a oprit în spatele meu. Știam că aveam în jur de 100, dar nu știam dacă intrasem sau nu în vreo localitate și nici peisajul nu mă ajuta să-mi dau seama. N-am văzut dacă polițistul avea sau nu caschetă pe cap, dar l-am auzit când s-a prezentat și mi-a cerut actele. I le-am dat și m-a întrebat dacă știu de ce m-a oprit”.

„El a crezut că el era poliția când i-a zis waze-ul”, a mai spus Mircea Badea.