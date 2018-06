MUST to KNOW – AERUL CONDITIONAT si adevarul despre RACEALA de VARA

Iubitor de vara? Dornic sa te bucuri de razele blande ale soarelui, alaturi de prieteni, la terasa sau in vacanta? Ti-ai dori ca zilele caniculare sa se transforme intr-o amintire urata, beneficiind de caldura intr-o doza echilibrata, aleasa de tine? Bucura-te de temperatura optima tie, fara sa iti fie frica de sezonul racelilor datorate metodelor alternative de racire a aerului. Parerile generale asupra cauzelor pentru care se intampla acest lucru sunt destul de restranse, concentrate in mod special pe 3 cauze – ventilatoarele, curentul si aerul conditionat. Desi acestea sunt asteptate mai mult iarna sau primavara si toamna, datorita vremii capricioase, multe persoane intampina si in sezonul cald nasul infundat, disconfortul general sau gatul inflamat.

Influenta aparatului de aer conditionat asupra sanatatii tale

Aparatul de aer conditionat este doar un dispozitiv care are rolul de a prelua aerul din atmosfera care ne inconjoara si de a-l raci in functie de setarile care i se fac. Acesta are nevoie de o ingrijire corespunzatoare, periodica, la inceputul si sfarsitul sezonului cald. Pentru a nu ne afecta starea de sanatate, montarea aerului conditionat trebuie facuta corect, de catre profesionisti. Foloseste acest aparat moderat, tinand cont de:



Timpul de utilizare difera mult si in functie de programul pe care il utilizezi. Daca optezi pentru racire, spre exemplu, este recomandat ca aerul conditionat sa nu functioneze la fel de mult ca pe programul de dezumidificare sau ventilatie, insa acest amanunt difera in functie de prezenta unei persoane in incapere.

Directia in care bate nu trebuie sa fie orientata inspre un loc unde iti petreci mult timp, precum patul, biroul sau canapeaua, decat daca alegi sa il folosesti cand nu esti acolo. Aparatul de aer conditionat are o putere de racire mult mai mare decat un ventilator casnic, astfel acesta poate afecta sanatatea curenta, daca bate direct inspre o persoana, pentru mult timp.



Intensitatea si temperatura reprezinta doi parametrii decisivi, care fac diferenta dintre confortul si disconfortul utilizarii acestui produs. Recomandat este sa il folosesti intr-o camera goala, unde urmeaza sa vina persoane, pentru a nu fi afectat nimeni. Cu toate acestea, exista doua variante viabile, care te pot ajuta sa iti creezi un mediu placut pentru a te odihni, lucra sau relaxa:



Daca iti doresti sa pregatesti camera pentru a fi folosita, si iti doresti sa echilibrezi temperatura, poti lasa aerul conditionat pe un nivel ridicat al intensitatii de pompare a aerului, alegand o valoare aproximativa de 20 de grade, pentru ca diferenta termica intre exterior si camera sa nu fie foarte mare.



In cazul utilizarii sale intr-o camera unde se afla persoane, este bine ca acesta sa fie setat astfel incat sa ofere un efect de briza, de adiere, fiind stabilita o intensitate mica, la o temperatura medie de 25 de grade.

Daca iti doresti ca aerul conditionat achizitionat la cel mai bun raport pret-calitate, de pe pagina https://electrician365.ro/ , sa iti fie un ajutor pe timpul zilelor caniculare, iata ce trebuie sa ai in vedere:



Montarea aparatului este foarte importanta, deoarece conexiunile dintre aparat si ventilator trebuie realizate corect, prinderile de pereti (intertior si exterior) necesita foarte multa dexteritate, iar sfaturile pe care le primesti, in functie de modelul aparatului de aer conditionat, trebuie date de specialisti.



Mentenanta facuta periodic nu are rolul doar de a pastra aparatul functional, ci si de a-l igieniza, astfel incat aerul pe care il baga in camera sa fie curat, fara bacterii sau praf. Tot in acest proces se verifica si schimba, daca este nevoie, furtunele si lichidele, vitale pentru functionarea corecta a produsului, dar si pentru durabilitatea sa.



Camera aleasa si pozitionarea sa, influenteaza foarte mult starea ta de sanatate. Un astfel de dispozitiv nu trebuie folosit noaptea, in aceeasi camera unde doarme cineva, ori pe timp de zi, unde se lucreaza. Amplasarea sa este recomandata in spatii neutre, unde nu poate afecta pe cineva, precum holurile sau sufrageria.





Modalitati de protectie impotriva racelii de vara

Trecerea brusca de la o temperatura la alta, este numitorul comun intre racelile de vara si cele de iarna. Atunci cand faci trecerea de la o temperatura foarte crescuta la una cu peste 15 grade in minus, corpul uman sufera o schimbare drastica, ce afecteaza sistemul imunitar, slabindu-l si oferind sansa virusilor de a se dezvolta in raceala sau gripa.



Sistemul imunitar trebuie intretinut constant, prin administrearea de vitamine (naturale, din fructe si legume), prin odihna suficienta si echilibrarea stilului de viata. Sanatatea este influentata atat de factori externi, independenti, cat si de capacitatea corpului de a se regenera si ajutorul pe care i-l acorzi prin alimentatie si odihna.

Informeaza-te din cat mai multe surse cand doresti sa investesti intr-o achizitie destinata confortului tau. Ai in vedere toate conditiile si amanuntele care iti pot influenta starea de sanatate, pregatindu-te si ingrijindu-te corespunzator, pe tot parcursul anului.