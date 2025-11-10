Nicușor Dan atacă la CCR legea care permite construcția de hidrocentrale în arii protejate. „Contravine obligațiilor României în UE”

1 minut de citit Publicat la 20:58 10 Noi 2025 Modificat la 21:01 10 Noi 2025

Președintele Nicușor Dan. Foto: presidency.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat luni că a atacat la CCR legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Șeful statului a apreciat că respectiva lege încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine directivelor europene.

„Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituționalitate și contravine obligațiilor României ca stat membru al Uniunii Europene. Aceasta permite reducerea limitelor ariilor protejate și eliminarea evaluării de mediu pentru categorii întregi de proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării ca fiind de interes pentru securitatea națională.

Conform lui Nicușor Dan, sesizarea de neconstituționalitate subliniază că legea:

• încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos, garantat de art. 35 din Constituție;

• contravine Directivelor europene privind protecția habitatelor și evaluarea impactului asupra mediului care nu permit derogări generale sau automate pentru proiecte energetice ori militare.

• elimină evaluările de mediu și măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, reducând nivelul de protecție a biodiversității și expunând România riscului declanșării unei proceduri de infringement;

Independența energetică a țării noastre este un obiectiv deosebit de important, însă acesta trebuie realizat într-o manieră sustenabilă, iar România are obligația constituțională și europeană de a proteja patrimoniul natural și de a garanta fiecărui cetățean dreptul la un mediu sănătos.

„Adoptarea unor norme care slăbesc aceste garanții ar însemna un regres legislativ periculos, contrar principiilor statului de drept”, a precizat Nicușor Dan.

Recent, senatorul PSD Daniel Zamfir, un atac dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că blochează proiectele de construire a patru hidrocentrale prin refuzul de a semna avizele de mediu.

Zamfir a susținut că proiectele sunt de importanță strategică și au fost validate în două rânduri de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), însă întârzierea avizelor de mediu pune în pericol securitatea energetică a României.