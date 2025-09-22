Daniel Zamfir o atacă pe Buzoianu din cauza hidrocentralelor: ”Ori nu știe ce vorbește, ori e mânată de interese străine României”

Daniel Zamfir o atacă pe Diana Buzoianu din cauza hidrocentralelor. Foto: Hepta

Senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat luni, într-o interenție la Antena 3 CNN, un atac dur la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu (USR), acuzând-o că blochează proiectele de construire a patru hidrocentrale prin refuzul de a semna avizele de mediu.

Zamfir a susținut că proiectele sunt de importanță strategică și au fost validate în două rânduri de Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), însă întârzierea avizelor de mediu pune în pericol securitatea energetică a României.

„Am constatat că de două luni de zile există niște proiecte pentru construcția a patru hidrocentrale, proiecte stabilite în CSAT ca fiind strategice, de interes național. Acestea au toate avizele și semnăturile necesare. Doamna ministru doar trebuie să semneze acordul de mediu. Faptul că nu o face și că a declarat public că preferă energia solară și că hidrocentralele sunt în arii protejate îmi arată două lucruri: fie nu știe despre ce vorbește, fie este mânată de interese străine de cele ale României”, a spus Zamfir.

Social-democratul a subliniat că România nu își poate permite să sacrifice dezvoltarea energetică pentru motive pe care le-a catalogat drept „prostii”.

„Nu putem pune liniștea în coaliție mai presus de interesul strategic al României. A produce energie electrică ieftină și curată în România e mult mai important decât să protejăm nu știu ce peștișori și păsărele. Toate analizele arată că sunt respectate condițiile de mediu. Să terminăm cu poveștile acestea pe care nimeni nu le mai crede”, a adăugat senatorul PSD.

Daniel Zamfir i-a transmis și premierului Ilie Bolojan să intervină urgent pentru a rezolva situația.

„Dacă vrea liniște în coaliție, domnul prim-ministru trebuie să îi dea ordin ministrei Mediului să aplice programul de guvernare și deciziile CSAT. Interesul României este să ne producem energia aici, în țară, iar niciun ministru, fie el doamna Buzoianu sau altcineva, nu poate acționa împotriva acestui interes”, a declarat Zamfir.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a declarat că a invitat-o luni la Comisia Economică pe Ministru Mediului, Diana Buzuianu, pentru a explica ”motivele pentru care întârzie acordarea avizului de mediu pentru finalizarea celor patru hidrocentrale, care sunt în programul de guvernare prevăzute ca o urgenţă, el arătând că au fost de asemenea şi două decizii CSAT care au hotărât ca aceste obiective de importanţă strategică pentru România să fie finalizate.