Daniel Zamfir (PSD): „Coaliţia poate să continue şi dacă Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”

Daniel Zamfir a mai explicat că reforma din administrația publică nu trebuie aplicată în modul în care se dorește acum / foto: Hepta

Senatorul Daniel Zamfir (PSD) a declarat, luni, la Parlament, că „nimeni nu este de neînlocuit, nici Ilie Bolojan” și susține că poate să continue Coaliția și fără actualul premier, dacă acesta decide să nu mai rămână în funcție.

„Eu cred că da. Eu cred că nimeni nu este de neînlocuit, nici domnul Bolojan, cu toată simpatia. Coaliţia poate să continue şi dacă domnul Bolojan decide să nu mai continue în funcţia de prim-ministru”, a spus Daniel Zamfir. El a menţionat că firesc ar fi să fie un premier de la PNL, pentru că aşa este acordul coaliţiei, în prima parte, premierul să-l dea PNL şi în următoarea perioadă să-l dea PSD.

Daniel Zamfir a mai explicat că reforma din administrația publică nu trebuie aplicată în modul în care se dorește acum. Potrivit acestuia, „concedierile trebuie să fie bazate pe criterii de competenţă”.

„Inclusiv cei angajaţi în administraţia publică locală sunt cetăţeni ai României şi orice concediere afectează un om. Concedierile sau restructurarea, mai degrabă, trebuie să fie una bazată pe criterii, să zic, de competenţă, dacă vreţi şi nu vă place lucrul ăsta. Trebuie, pe scurt, să plece oamenii leneşi şi ineficienţi şi să rămână cei care, într-adevăr, îşi fac treaba.

Dar concedierea colectivă, repet, nu cred că este o soluţie. Şi aţi avut aici atâtea exemple pe care le-au dat cei din administraţie, primarii, de la toate partidele politice. N-a fost vorba de culoarea politică, toţi primarii, fie de la PSD, PNL şi chiar USR, au fost împotriva acestui mecanism”, a declarat senatorul PSD Daniel Zamfir, la Parlament.