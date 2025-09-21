Test de foc pentru Guvernul Bolojan: Scandalurile care zguduie Coaliția și care pot duce la demisia premierului

Urmează o săptămână de foc pentru Guvernul Bolojan. Foto: Hepta

Urmează o săptămână decisivă pentru Guvernul Bolojan. În mai puțin de două zile, Curtea Constituțională va pronunţa decizia privind pensiile magistraților. De acest verdict depinde şi soarta Guvernului, aşa cum a declarat premierul Ilie Bolojan. Între timp, coaliția se clatină sub greutatea scandalurilor pe bani, funcții și reforme: concedieri în administrație, plafonarea adaosului comercial și alegerile pentru Capitală.

De asemenea, în mai puțin de două zile, Bolojan va afla dacă mai are sau nu legitimitatea de a conduce Executivul. Prim-ministrul a declarat că nu mai poate rămâne la șefia Guvernului dacă legea pensiilor magistraților va fi declarată neconstituțională de către CCR. Același mesaj a fost transmis și de liderii USR și UDMR. Miercuri este așteptată decizia Curții Constituționale.

Scandalurile se țin lanț în coaliția de guvernare. După ce premierul a amenințat cu demisia, PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că Guvernul ar putea cădea dacă nu schimbă modul în care vrea să facă reforma administrației.

Guvernul actual, din care și PSD face parte, va cădea dacă premierul Ilie Bolojan nu își schimbă planul de reformă, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Premierul insistă pentru o reducere cu 10% a posturilor ocupate din primării și consilii județene, în timp ce PSD și UDMR se opun. Cele două partide au propus în schimb o reducere cu 10% a cheltuielilor, variantă pe care Bolojan nu o acceptă.

Tensiuni există și în privința plafonării adaosului comercial la alimentele de bază după data de 1 octombrie. Ilie Bolojan susține că măsura ar duce la scumpirea altor produse și că este nevoie să fie sprijinită producția agroalimentară. PSD a anunțat însă că, dacă Guvernul nu prelungește plafonarea după 1 octombrie, va depune un proiect de lege în Parlament.

Social-democrații au avertizat și că, dacă PNL și USR vor avea candidat comun la Primăria Capitalei, atunci PSD va ieși de la guvernare, pentru că această strategie ar izola partidul în coaliție. În plus, PSD cere ca alegerile să aibă loc în primăvară, în timp ce liberalii și USR le doresc organizate în toamnă.

Legea prevede că alegerile trebuie organizate în maximum 90 de zile după vacantarea postului, termen care a fost însă depășit.