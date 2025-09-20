Kelemen Hunor: România ar funcționa și dacă scoatem 13.000 de posturi din administrația locală și 20% din cea centrală

Kelemen Hunor a precizat că România ar funcționa și cu 20% mai puțini angajați în administrația publică centrală și cu 10% mai puțini în administrația locală. Foto: Hepta

A trecut termenul de 15 septembrie stabilit de premierul Ilie Bolojan pentru a tranșa chestiunea concedierilor din administrația publică locală, iar partidele din Coaliție nu au ajuns încă la un consens. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că deși liderii Coaliției sunt de acord cu toții că trebuie redus nivelul cheltuielilor, nu s-a ajuns la un acord asupra modului în care să fie realizată această economie. Liderul formațiunii maghiare a precizat că el susține desființarea a 10% din posturile ocupate efectiv, ceea ce ar însemna concedierea a 13.000 de funcționari. Kelemen Hunor a adăugat că și în administrația publică centrală ar trebui desființate 20% din posturi.

Kelemen Hunor a precizat că în programul de guvernare a fost stipulată doar reducerea cu 20% a personalului din administrația publică centrală și nu a fost setată o astfel de țintă și pentru autoritățile locale.

„Când vorbim de administrația locală și de administrația centrală, că trebuie să discutăm la pachet, trebuie să vedem că noi am prevăzut 20% reduceri de personal la nivelul administrației centrale în programul de guvernare.

La nivelul administrației locale nu există nici o prevedere în programul de guvernare. Dar, am ajuns la concluzia că și în administrația locală, pe aici, pe acolo, au exagerat cu schema, fiindcă tot ce înseamnă legislație pe administrația centrală este din 2010, unde noi am stabilit, pe criteriile de atunci, pe tot ce înseamnă situația din 2010, limitele minimale maximale pentru diferite tipuri de UAT-uri.

De atunci nu a existat nicio modificare, nicio schimbare și unii au umplut schema până la maxim, alții au ținut la minim, alții s-au așezat undeva între limita minimă și maximă, fiecare după cum credea că trebuie să facă.

Unii au ținut cont de eficiență, alții n-au ținut cont de eficiență și de aceea e greu să aplici o rețetă uniformă pe toate UAT-urile României, de la comunele mici până la municipiile mari”, a explicat președintele UDMR.

„Trebuie să reducem posturile efectiv ocupate”

Kelemen Hunor a spus că cele patru partide din Coaliție au agreat că trebuie reduse cheltuielile din administrația locală cu 10%, dar nu au ajuns la un consens cu privire la modul în care trebuie făcută această economie.

„Cu toții cu toții am ajuns la concluzia că trebuie să reducem aceste cheltuieli. Cum putem reduce? Putem reduce desființând posturile ocupate, 10% asta înseamnă la 130.000 aproape de posturi în administrația locală 13.000 de posturi sau reducând cheltuielile tot cu 10%, dar nici acolo nu poți să reduci uniform.

De aceea marea majoritate, cel puțin până la această oră din Coaliție, am agreat să reducem numărul de posturi ocupate, fiindcă are un efect mai rapid, imediat și nu cred că este o catastrofă pentru administrația locală.

Nu este agreată această variantă în coaliție de toți participanții în această coaliție și acest lucru trebuie spus. Sunt unii care doresc tăierea cheltuielilor 10% și să dai liber la primar, dar și acolo trebuie să stabilești limita minimă, maximă, că nu merge altfel. Alții cred că trebuie să mergem pe desființarea acestor posturi ca să avem un rezultat mai rapid. E mă număr printre cei care spun că trebuie să reducem posturile efectiv ocupate, efectiv ocupate”, a mai spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că România ar funcționa și cu 20% mai puțini angajați în administrația publică centrală și cu 10% mai puțini în administrația locală.

„În administrația centrală trebuie să aplicăm 20% că și acolo au fost schemele umplute în anumite autorități, în anumite ministere. Nu trebuie să ne ascundem după degete. România ar funcționa și dacă noi la administrația locală, scoatem 13.000 de posturi și 20% din administrația centrală. Poate reușim să creștem eficiența. Important este statul să lucreze pentru cetățeni și poate lucra. Au demonstrat câteva autorități locale”, a precizat liderul UDMR.

UDMR, partidul-mediator al Coaliției

Kelemen Hunor a fost întrebat dacă UDMR a devenit un factor de echilibru în Coaliție în acest moment, fiind partidul care mediază tensiunile dintre PSD-PNL-UDMR:

„Nu neapărat mediator. Noi nu avem mize politice cum are PNL-ul, că dă primul ministru. PSD are alte probleme în acest moment că ei se pregătesc de alegeri interne, plus că au mai pierdut din alegători. Deci pentru fiecare există o altă marjă de manevre de mișcare. Noi la Ministerul Dezvoltării și bineînțeles cu ceilalți colegi, dar pe administrația locală lucrăm mult cu Ministerul Dezvoltării și UAT-urile, încercăm să găsim o soluție echilibrată, echilibrată și în sensul să fie justă. Fiindcă dacă nu o decizie politică, dacă nu este justă, sigur nu o să fie toată lumea mulțumită.

Marea majoritate vor fi nemulțumiți. Vor fi autorități locale care nu trebuie să facă nimic, că sunt bine, nici nu trebuie să desființeze posturi, dar trebuie să fie o decizie justă. Ai nevoie de niște criterii, ai nevoie de niște limite, unde te miști, cum te miști din acest punct de vedere. Sigur că abordarea noastră permanent încearcă să fie o abordare rațională și echilibrată.”

În ceea ce privește speculațiile că anumite decizii importante sunt amânate până după Congresul PSD, Kelemen Hunor a spus că nu trebuie să fii „geniu în politică” ca să înțelegi că se întâmplă acest lucru.

„Nu se spune acest lucru așa, dar toată lumea simte. Nu trebuie să fii geniu, doctor în politică să vezi și această abordare aici. Eu nu vreau să spun că vai domnule, nu e vorba de așa ceva, da, se simte. Nu trebuie să fii foarte, foarte atent. Îți dai seama repede”, a mai spus președintele UDMR.