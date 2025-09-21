Guvernul a fost dat în judecată pentru că amână alegerile din Capitală. Începe războiul Coaliției pentru candidați

PSD a transmis clar că, dacă PNL și USR vor avea candidat comun, coaliția se va rupe. Foto: Inquam Photos

Scandalul alegerilor pentru Primăria Capitalei ia amploare. Guvernul a fost dat în judecată pentru că alegerile nu au fost organizate în termenul legal de 90 de zile de la vacantarea postului. Legal, alegerile pentru Capitală ar mai putea fi organizate în decembrie în acest an, însă partidele nu își doresc acest lucru pentru că este lună de sărbători. Cel mai probabil, alegerile vor avea loc în primăvară, așa cum își doreau social-democrații.

Mai există un precedent, când Ludovic Orban a dat în judecată guvernul Ciucă pentru că nu fuseseră organizate alegeri în 57 de localități. Varianta de a organiza alegeri pentru Primăria Capitalei în acest an, așa cum își doreau USR și chiar PNL, a căzut după ce Guvernul nu a adoptat în această săptămână hotărârea de guvern necesară pentru organizarea lor. Acesta era termenul limită pentru ca alegerile să poată avea loc în noiembrie, așa cum voiau cele două partide.

Hotărârea de Guvern trebuie emisă cu cel puțin 75 de zile înainte de data scrutinului. Din punct de vedere legal, alegerile ar mai putea fi organizate în decembrie, însă partidele resping această variantă, considerând că luna decembrie, cu sărbătorile de iarnă, nu este potrivită pentru campanie. Cel mai probabil, alegerile vor avea loc în primăvară, așa cum și-au dorit social-democrații.

În perioada următoare vor începe discuțiile privind candidații, discuții care pot duce chiar la ruperea coaliției de guvernare. PSD a transmis clar că, dacă PNL și USR vor avea candidat comun, coaliția se va rupe. Social-democrații ar prefera un candidat comun al coaliției, dar ar accepta și varianta ca fiecare partid să își desemneze propriul candidat.

În interiorul PSD se discută două nume pentru Primăria Capitalei: Gabriela Firea și Daniel Băluță. La PNL, competiția este strânsă, printre numele vehiculate fiind Ciprian Ciucu, Stelian Bujduveanu și Sebastian Burduja. La USR, candidatul posibil este Cătălin Drulă.