Ce spune Dominic Fritz despre o posibilă candidatură la Primăria București: „Doamne ferește!”

1 minut de citit Publicat la 13:05 20 Sep 2025 Modificat la 13:05 20 Sep 2025

Dominic Fritz a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă ia în calcul să candideze la PMB / Foto: Hepta

Preşedintele USR, Dominic Fritz, exclude o candidatură la Primăria Capitalei, el afirmând sâmbătă că are un mandat de primar până în 2028 la Timişoara.

Acesta a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă ia în calcul să candideze la PMB.

„Doamne fereşte! Ce zvonuri de pe Bega! Sunt mândru primar al Timişoarei, ales cu o mare majoritate şi am un mandat până în 2028. Nu am timp de Capitală”, a răspuns Dominic Fritz, potrivit Agerpres.

Uniunea Salvaţi România marchează în acest weekend 9 ani de la înfiinţare.

Posibili candidați la Primăria Capitalei

Deocamdată nu a fost luată nicio decizie cu privire la momentul în care vor fi organizate alegeri pentru Primăria Capitalei, deși legea impunea un nou scrutin în 90 de zile de la vacantare. Chiar și așa au fost câțiva politicieni care și-au anunțat public intenția de a candida, iar în interiorul partidelor politice au loc discuții cu privire la candidatul pentru Primăria Generală.

Gabriela Firea, europarlamentar PSD şi fost primar al Capitalei în perioada 2016-2020, nu exclude o candidatură la Primărie. Asta deşi a pierdut în faţa lui Nicuşor Dan de două ori. În 2020, 2024.

Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6, este luat în calcul pentru o candidatură. A declarat în urmă cu două zile că aşteaptă o dată a alegerilor stabilită de guvern pentru a comunica pe subiect. Susţine că PNL are deja sondaje referitoare la Primăria Capitalei, şi că urmeză şi o discuţie cu USR.

Stelian Budjuveanu, fostul viceprimar PNL al Capitalei, în prezent primarul interimar, fiind deja în funcție reprezintă o altă variantă bună pentru PNL.

Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor şi fost preşedinte USR, a anunţat deja că va candida şi că speră să aibă susţinerea Coaliţiei de guvernare. Are deja susţinerea preşedintelui României, Nicuşor Dan.

Sebastian Burduja, fost ministru al Energiei, a candidat și la alegrile trecute la Capitală. Este şi preşedinte PNL Bucureşti. Nu şi-a anunţat intenţia să candideze, dar a declarat că e nevoie de un candidat unic al Coaliţiei.

Ana Ciceală, fost consilier general al Municipiului București, a anunţat deja că va candida, fiind susţinută de partidele SENS şi URS.