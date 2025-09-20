Fritz spune că „va fi greu” pentru Coaliție să continue, dacă legea privind pensiile magistraților cade la CCR

Sunt tensiuni în Coaliţie din cauza unor măsuri propuse de premier / Sursa foto: Agerpres

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă că în cazul în care legea privind pensiile magistraților va fi declarată neconstituţională, ”va fi foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”.

„Eu cred că judecătorii la Curtea Constituţională au ajuns acolo într-un proces de nominalizare, inclusiv recent, unde, într-un vot deschis - nu este un secret - PSD a nominalizat un candidat, UDMR a nominalizat un candidat şi noi chiar am votat aceşti candidaţi.

Dacă aceşti judecători care au primit recent încrederea colegilor acuma consideră că ceea ce face acest guvern nu este constituţional, într-adevăr,cred că este foarte greu de continuat dacă există o îndoială aşa de mare despre baza constituţională pe care acest Guvern ia decizii”, a răspuns Dominic Fritz.

Curtea Constituţională va dezbate, în 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului adoptat de Guvern.

Anterior, și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că „dacă reforma pensiilor ocupaţionale nu rezistă la Curtea Constituţională, atunci legitimitatea acestui guvern dispare.”