Marius Budăi, ultimatum pentru Bolojan: Dacă nu va lua o decizie privind plafonarea la alimente, PSD va trece o lege prin Parlament

Coaliția se reunește miercuri pentru a tranșa problema prețurilor la alimente. Foto: Getty Images

Marius Budăi, fostul ministru PSD al Muncii, a transmis că, dacă până marți premierul Ilie Bolojan nu va lua o decizie privind prelungirea plafonării adaosului comercial la alimente, Partidul Social Democrat va trece prin Parlament o lege până la data de 1 octombrie în acest sens.

„Alternativa PSD - lege în Parlament!

Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente!

De ce trageți de timp, domnule premier? De ce vă ia atât să cântăriți o decizie atât de simplă?

Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri.

Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan?

Poate că miza e în altă parte. Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%. Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv”, a scris, luni, fostul ministru al Muncii pe pagina de Facebook.

„Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget... Ăsta e planul?

Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!”, a încheiat Marius Budăi.

Și ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a precizat luni, 15 septembrie, la Antena 3 CNN, că este în favoarea prelungirii măsurii de plafonare a adaosului comercial pentru alimentele de bază, iar acest lucru îl va transmite premierului Ilie Bolojan.

Florin Barbu a spus că cifrele Consiliului Concurenței arată că, de la adoptarea măsurii, inflația a scăzut și a avertizat că eliminarea plafonării ar putea duce la o inflație de 14% în decembrie 2025, întrucât s-ar suprapune peste creșterea TVA și scumpirile din energie.

Miercuri va avea loc o şedinţă a coaliţiei de guvernare în care preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, va pune la dispoziţie toate datele cu privire la impactul pe care l-a avut plafonarea adaosului comercial la produsele de bază.