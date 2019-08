Noi informații în dosarul crimelor din Caracal. Gheorghe Dincă, profilul psihologic al unui criminal monstruos

Numeroasele informaţii care ies la iveală din dosarul crimelor din Caracal conturează un profil psihologic monstruos al criminalului.

Martorii vorbesc despre comportamentul deviant al lui Gheorghe Dincă. Aceştia pun separarea de soţie pe seama violenţei iar alte indicii conduc la ideea că şi-ar fi abuzat şi propria fiică.

La ultimele audieri, Dincă a dat explicaţii evazive despre locul în care a ascuns trupul victimelor sale. Dar după un timp, le-a spus anchetatorilor că este obosit şi că vrea să fie lăsat în pace.

Gheorghe Dincă pare să-i ţină pe anchetatori departe de locul unde ar fi ascuns trupul neînsufleţit al Luizei. A declarat că nu îşi mai aminteşte pentru că era întuneric. Şi le-ar fi cerut chiar anchetatorilor să nu-l mai steseze cu întrebări pentru că se simte rău.

"Era noapte, în faţa mea o întindere mare de apă. Se vedeau luminile unui oraş mare în departe, nu mai ţin minte, Corabia sau Turnu Măgurele, era întuneric beznă. Nu mai ţin minte unde am făcut stânga, unde am făcut dreapta. Am ocolit localitaţile şi am mers numai pe câmp, de teamă să nu mă oprească poliţia la vreun control în trafic. Nu mă mai întrebaţi, eu am recunosct fapta şi nu mă mai obosiţi, mă stresaţi şi mă plimbaţi atâta vreme cât eu am recunoscut.", ar fi spus Dincă.

Monstrul spune că nu o cunoastea pe Luiza şi ar fi văzut-o cand i-a făcut cu mâna la autostop. A oprit maşina şi fata i-a spus că vrea sa ajunga la Dioşti. Fata a urcat pe bancheta din spate fără să bănuiască pericolul. Dincă însă o vedea ca pe o prostituată. Şi ar fi crezut că ea îi face o aluzie atunci când i-a vorbit despre banii pe care îi primea de la mama ei. Bărbatul i-a aruncat pur şi simplu bani pe banchetă.

Alexandra a avut parte de acelaşi tratament. A luat-o la ocazie, a pus-o să stea tot pe bancheta din spate. Maşina lui părea pregătită pentru astfel de situaţii, pentru că are gemurile din spate fumurii. Dincă ar fi întrebat-o dacă e dispusă să întreţină relaţii sexuale cu el contra cost. I-a aruncat bani, ca şi Luizei, ca să-i demonstreze că nu glumeşte, deşi fata i-a spus că e virgină.

Un element cheie în anchetă pare a fi laptopul deţinut de Gheoghe Dincă. Acesta a fost ridicat chiar în prima zi a anchetei. Iar la fel de importante în conturarea profilului suspectului sunt tot mai numeroasele declaraţii la dosar. Sunt martori care spun că Dincă era violent cu soţia lui, acesta fiind şi motivul pentru care cei doi trăiau separat. În plus, au apărut indicii potrivit cărora, în 2001, suspectul şi-ar fi abuzat propria fiică. O ipoteză care, cel puţin pentru moment, nu a fost confirmată de membrii familiei Dincă.