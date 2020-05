Nu vor crește impozitele în România, după criza provocată de COVID-19. Premierul Orban dă asigurări

"Aşa cum am anunţat, şi cum am scris în programul de guvernare, nu vom creşte impozitele şi nici contribuţiile. Sigur, am moştenit o situaţie extrem de dificilă, situaţia s-a complicat şi mai mult ca urmare a crizei economice provocată de epidemie.

Am făcut eforturi foarte mari pentru a menţine cât mai multă lichiditate în economie, pentru a menţine ritmul susţinut al investiţiilor, pentru a crea posibilitatea de se fluidiza toate circuitele economice, atât cât a fost posibil, în mod evident, pentru a menţine la un nivel cât mai scăzut căderea economică.

Rezultatele deja sunt vizibile şi sunt optimist că, prin planul de măsuri pe care-l punem la punct, vom reuşi să relansăm economia, să reconstruim sănătos economia", a afirmat premierul, la România TV.