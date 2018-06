O nouă metodă de furt a apărut în România! Dacă vezi asta la mașina ta, sună imediat la poliție

Foto: 4tuning.ro

Hoții au găsit o nouă metodă de furt de mașini. Așa că dacă vedeți asta la mașina dumneavoastră, sunați imediat la poliție.

Manevra "Biborteni" este numele pe care hotii din Romania au numit o metoda veche intalnita in special in America de Sud si Africa, in parcarile frecventate de turisti. De cel putin un an, aceasta metoda este folosita si in Romania, in parcarile de supermarket, parcari de hoteluri de pe litoral si langa parcuri. Numele vine de la faptul ca este folosita o sticla goala de apa.

In trecut au mai existat astfel de tactici, ba cu bancnota de 1 leu lasata la stergator, ba cu roata sparta, cu orice care l-ar putea da jos din masina pe sofer, astfel incat portiera sa ramana deschisa si hotii sa poata activa. Ideea acestui gen de talharie este simpla: dupa ce soferul urca in masina si porneste motorul, trebuie sa-l faci cumva sa coboare, atragandu-i atentia cu ceva. In acest caz, dandu-i impresia ca exista o problema cu masina.

In general, hotii activeaza in grupuri de 2 sau 3 indivizi si isi asteapta victimele in parcarile mari si foarte populate. Dar de multe ori se intampla sa ia la ochi chiar din centrul comercial sau plimbandu-se langa casele de marcat o victima. Dupa ce isi dau seama ca aceasta are bani, o iau la ochi si o urmaresc in parcare pana cand aceasta ajunge la masina. Indeaproape, pana cand victima isi aranjeaza lucrurile, pune centura si asa mai departe, unul din hoti pune sticla la roata, iar cand soferul porneste, spera ca acesta se va opri si se va da jos, iar un alt hot care vine din spatele masinii va actiona si va sustrage tot ce poate, fara ca victima sa-si dea seama.

In alte cazuri, victima lasa motorul pornit cu cheia in contact ca sa se uite la roata, iar hotii care sunt specializati pe furturi auto pleaca in tromba cu intreaga masina, scrie 4tuning.ro