O rețea socială cu sute de milioane de utilizatori a anunţat că introduce o taxă pentru stocarea datelor. Ce sume vor plăti abonaţii

Snapchat, una dintre cele mai celebre reţele sociale din lume, cu sute de milioane de utilizatori la nivel global, a precizat că va începe să perceapă taxe pentru stocarea fotografiilor și videoclipurilor, o decizie ce a provocat reacții negative din partea celor care au acumulat o arhivă mare de postări vechi, potrivit BBC.

Aplicaţia de mesagerie le-a permis utilizatorilor să salveze și să stocheze conținut postat anterior în funcția Amintiri încă de la lansarea acesteia în 2016. Însă se precizează că persoanele cu peste 5 GB de Amintiri vor trebui acum să plătească pentru a le păstra disponibile.

Snapchat a recunoscut că „nu este niciodată ușor să treci de la primirea unui serviciu gratuit la plata acestuia”, dar a sugerat că „merită costul” pentru utilizatori. „Aceste schimbări ne vor permite să continuăm să investim în îmbunătățirea memoriei pentru întreaga noastră comunitate”, a mai punctat compania într-un comunicat.

Ce tarife introduce Snapchat

Compania declară că va oferi 12 luni de stocare temporară pentru cei care depășesc limita, iar utilizatorii pot descărca conținutul salvat pe dispozitivele lor.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat pentru publicația de tehnologie TechCrunch că planul inițial de stocare de 100 GB va avea un preț de 1,99 dolari pe lună, iar cu 250 GB incluși în costul de 3,99 dolari al unui abonament Snapchat+.

Snapchat a depășit 900 de milioane de utilizatori activi lunar, în timp ce rivali precum Instagram și TikTok se laudă cu miliarde.