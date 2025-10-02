O româncă a mers pentru prima dată acasă la soțul ei nepalez și a avut parte de o surpriză emoționantă

În septembrie anul acesta, cuplul a mers în Nepal, unde familia lui Balaram i-a pregătit Danielei o surpriză deosebită / foto: captură TikTok

Daniela, o tânără din România, și Balaram, soțul ei originar din Nepal, au devenit virali pe TikTok, după ce au împărtășit imagini din vizita lor în țara natală a bărbatului.

Cei doi s-au cunoscut în România în urmă cu peste trei ani, iar în 2023 s-au căsătorit civil. Nunta religioasă a avut loc anul trecut, la București.

În septembrie anul acesta, cuplul a mers în Nepal, unde familia lui Balaram i-a pregătit Danielei o surpriză deosebită.

Tânăra româncă a fost întâmpinată cu flori, ghirlande și daruri, conform tradiției locale.

În plus, rudele au surprins-o cu o petrecere aniversară spectaculoasă, cu tort, baloane și confetti, moment care a emoționat-o profund.

Clipurile postate online au strâns mii de reacții și comentarii de felicitare, mulți internauți lăudând legătura dintre cei doi și căldura cu care românca a fost primită de familia soțului său.

„Ce frumos, am trecut prin aceleași emoții anul trecut. Să aveți o călătorie plăcută și un timp minunat împreună cu familia!”, / „Ești atât de norocoasă că ai un soț din Nepal”, / „Felicitări. Să fiți binecuvântați”, / „Un cuplu minunat. Bine ați venit acasă”, „O primire atât de frumoasă”, sunt doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor.

Peste 200.000 de cetățeni străini în România

În octombrie 2023, România avea un total de 200.243 de cetăţeni străini. 87% dintre aceştia aveau permise de şedere temporară, iar restul erau beneficiari de protecţie internaţională.

În 2024, cota de lucrători străini stabilită de Guvernul României, se ridica la 100.000 de noi angajaţi. Sistemul de cote se referă la reglementarea de către guvern a numărului de imigranți muncitori non-UE care pot fi angajați în țară în fiecare an.

Anul trecut, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a publicat un studiu cu privire la imigrația pentru muncă în România.

Potrivit datelor oficiale, 9% din cei peste 211.000 de angajați din afara țării noastre înregistrați în anul 2023 sunt din Nepal. Pe locul 2 se află cei din Turcia, care reprezintă 8% din totalul muncitorilor. Pe locul trei se află muncitorii din Italia și Sri Lanka.

„Am observat că există multă confuzie legată de oamenii ăștia și e important de spus că migranții veniți să lucreze în România nu sunt asistați social. Ei vin, lucrează, acoperă o lipsă de forță de muncă pe care noi o avem. Iar noi trebuie să ne asigurăm ca stat că drepturile lor sunt respectate și că nu există abuzuri”, a declarat, pentru Antena 3 CNN, Raluca Toader, manager de proiect în cadrul FDSC.