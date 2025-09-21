Imagini virale: Un nepalez s-a întors acasă după patru ani de muncă în România. „Așa erau românii în anii 2000. Și acum sunt mulți”

În imagini, Bishal apare cu o valiză mare, pășind în casa modestă a familiei sale / foto: captură TikTok

Bishal Bhattarai, un bărbat din Nepal care s-a întors acasă pentru prima dată după patru ani de muncă în România, a devenit viral pe TikTok. Clipul în care își întâlnește familia a strâns peste 4 milioane de vizualizări și a stârnit reacții emoționante din partea românilor din diaspora.

În imagini, Bishal apare cu o valiză mare, pășind în casa modestă a familiei sale, iar un al doilea clip, cu peste 300.000 de vizualizări, surprinde bucuria copiilor și a celorlalți membri ai familiei la vederea lui.

„Vizită surpriză la familie în Nepal, după patru ani”, este descrierea clipului respectiv, însoțită de un steag al României.

Clipul a stârnit reacții și din partea românilor.

„Ce bucurie în sufletul lui.. numai el știe! Concediu plăcut!”, / „Ce s-au bucurat că l-au revăzut”, / „Așa erau românii în anii 2000 și chiar și acum sunt mulți”, / „Mult respect din partea mea”, / „Sper că îți merge bine în România”, sunt câteva dintre comentariile românilor.

Peste 200.000 de cetățeni străini în România

În octombrie 2023, România avea un total de 200.243 de cetăţeni străini. 87% dintre aceştia aveau permise de şedere temporară, iar restul erau beneficiari de protecţie internaţională.

În 2024, cota de lucrători străini stabilită de Guvernul României, se ridica la 100.000 de noi angajaţi. Sistemul de cote se referă la reglementarea de către guvern a numărului de imigranți muncitori non-UE care pot fi angajați în țară în fiecare an.

Anul trecut, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile a publicat un studiu cu privire la imigrația pentru muncă în România.

Potrivit datelor oficiale, 9% din cei peste 211.000 de angajați din afara țării noastre înregistrați în anul 2023 sunt din Nepal. Pe locul 2 se află cei din Turcia, care reprezintă 8% din totalul muncitorilor. Pe locul trei se află muncitorii din Italia și Sri Lanka.

„Am observat că există multă confuzie legată de oamenii ăștia și e important de spus că migranții veniți să lucreze în România nu sunt asistați social. Ei vin, lucrează, acoperă o lipsă de forță de muncă pe care noi o avem. Iar noi trebuie să ne asigurăm ca stat că drepturile lor sunt respectate și că nu există abuzuri”, a declarat, pentru Antena 3 CNN, Raluca Toader, manager de proiect în cadrul FDSC.