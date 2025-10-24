O româncă de 17 ani a fost premiată la Paris de una dintre cele mai prestigioase școli de muzică din lume

sursa foto: Antena 3.ro

La 17 ani, Carla Ungureanu a ajuns acolo unde mulți artiști visează să fie toată viața: în fața unui juriu internațional la Paris, primind una dintre cele mai înalte distincții oferite de prestigioasa Schola Cantorum. Tânăra româncă a absolvit în 2023 Cycle Supérieur cu calificativul „Très bien à l’unanimité avec les Félicitations du jury”.

Carla este elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din București, unde studiază sub îndrumarea profesoarei dr. Olga Podobinschi. Pasiunea pentru pian a început când avea doar 7 ani și, de atunci, a devenit parte din identitatea ei.

În paralel cu studiile din România, și-a continuat formarea artistică la Schola Cantorum din Paris, în clasa maestrului italian Maurizio Moretti, unde a descoperit o altă dimensiune a artei interpretative.

Pentru Carla, pianul înseamnă muncă zilnică, rigoare și emoție. În ultimii ani, a participat la zeci de competiții și festivaluri de profil, adunând peste 50 de premii naționale și internaționale. Printre cele mai recente se numără Premiul I la WPTA Spain International Piano Competition (2024), Premiul I de Excelență la ProPiano București (2024), Premiul I la Danubia Talents (Budapesta, 2023) și Franz Liszt Center (Spania).

În 2025, a debutat ca solistă alături de Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău, interpretând Concertul nr. 23 în La major, K.488 de W.A. Mozart, sub bagheta maestrului Ovidiu Bălan. A fost un moment definitoriu pentru tânăra artistă, care, la doar 17 ani, a demonstrat o maturitate scenică rară.

Carla a participat, de asemenea, la cursuri de măiestrie cu nume sonore ale lumii muzicale – Shwan Sebastian, Viniciu Moroianu, Vlad Dimulescu, Andreas Frölich, Michail Lifits și William Fong – experiențe care i-au perfecționat tehnica și expresivitatea. În 2025, a susținut recitaluri dedicate lui George Enescu, confirmând respectul și legătura profundă cu tradiția muzicală românească.

Performanțele sale au fost recunoscute și de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, care a inclus-o în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, ediția 2025 – un proiect dedicat tinerilor cu rezultate excepționale, care pot contribui la viitorul României prin talent și inovație.