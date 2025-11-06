Oferte "Black Friday" la curent electric. Cine vinde la 1 leu pe kWh. Directorul ANRE le spune românilor la ce să fie atenți

1 minut de citit Publicat la 14:06 06 Noi 2025 Modificat la 14:10 06 Noi 2025

Mai mulți furnizori de electricitate vin cu oferte de tip "Black Friday" pentru clienții noi. Foto: Getty Images

Furnizorii de electricitate din piața românească vin cu oferte de tip "Black Friday" la energie, semnalează Antena 3 CNN.

Este vorba despre prețuri reduse, acordate în general clienților noi, la nivelul de un leu / kilowatt-oră (kWh) sau ușor peste acest prag, valabile între câteva luni și un an.

E.ON oferă curent la un leu pe kilowatt-oră și 100 de lei reducere pentru prima jumătate de an, însă doar pentru cei care încheie primele 1.000 de contracte.

PPC avansează un preț de 1,06 lei / kWh, preț fix pentru noii clienți, timp de 12 luni.

Electrica Furnizare propune un tarif între 1,30 și 1,38 de lei pe kilowatt-oră, în funcție de zonă, valabil doar pentru clienții noi, prețul fiind garantat fix până la 30 iunie 2026.

George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, a comentat aceste oferte la Antena 3 CNN.

Președinte ANRE: Gruparea furnizorilor la 1,5 lei /kWh a fost "spartă"

"La 1 iulie, când schema de plafonare-compensare s-a întrerupt, am pornit cu mai mulți furnizori grupați în jurul valorii de 1,50 - 1,55 lei și un singur furnizor cu prețul de 1,07 lei pe kilowatt oră.

Și atunci am făcut mai multe apeluri publice - și am explicat situația de fiecare dată când am avut ocazia - cu privire la ofertele pe care furnizorii de energie le fac către consumatori.

Și vedem că, încet-încet, anul acesta, gruparea aceasta de furnizori a fost spartă.

Iată, astăzi avem o ofertă care este la nivelul celei de la începutul perioadei, de 1,07 lei.

Președinte ANRE: Mă aștept ca furnizorii să vină cu oferte mai mici de 1,07 lei / kWh

Ce îmi doresc eu este ca această ofertă să nu fie urmată, din nou, de o perioadă de lipsă de oferte atractive pentru consumatorii de energie electrică din România, ci lucrul acesta să devină o preocupare permanentă a furnizorilor.

Piața devine a consumatorilor, nu mai este piața furnizorilor unde vindeau cu un preț plafonat și diferența era suportată de bugetul de stat.

Furnizorii de energie trebuie să înțeleagă că trebuie să existe o competiție reală pe portofoliile de consumatori, iar astfel de oferte atractive să spargă și acest preț de 1,07.

Mă aștept ca în viitorul apropiat furnizorii să vină cu un preț chiar mai mic de 1,07 în viitorul apropiat, pentru că doar așa vor reuși să creeze efervescență în piața de energie și consumatorii să plătească un preț corect", a declarat la Antena 3 CNN președintele ANRE.