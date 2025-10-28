Preşedintele ANRE: Preţul la energie are o tendinţă de scădere, deşi cota de TVA a înregistrat o creştere

Preşedintele ANRE George Niculescu. Foto:Hepta

Preţul la energia electrică are o tendinţă de scădere, deşi cota de TVA a înregistrat o creştere, a afirmat, marţi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, relatează Agerpres.

"Atât timp cât Guvernul României a luat decizia de a majora cota de TVA de la 19 la 21, această majorare va afecta toate cele trei componente ale energiei termică, electrică şi de gaze naturale. În ceea ce priveşte partea de energie electrică, deşi vedem componenta de TVA că a crescut de la 19 la 21, în comparatorul de preţuri pe care ANRE îl pune la dispoziţia consumatorilor de energie electrică, vedem că ofertele furnizorilor au un trend de scădere, lucru care mă face să cred că apelurile publice pe care le-am făcut către furnizorii de energie din România, în momentul în care piaţa de energie s-a reliberalizat şi schema de plafonare-compensare s-a oprit, dau efecte astăzi. Vedem că inclusiv furnizori cu capital majoritar de stat vin cu oferte de la 1,55 lei de bani pe kWh la oferte de aproximativ 1,30 lei de bani pe kWh, deci reduceri de 15% până la 20%. Eu sper ca acest trend să continue. Sper că această competiţie şi 'bătălie' între furnizori pe portofolii de clienţi să fie benefică, iar cei care urmează să beneficieze de aceste reguli şi de această competiţie să fie consumatorii de energie electrică din România", a declarat preşedintele ANRE, la Palatul Parlamentului, unde a fost prezent la comisiile parlamentare reunite de resort.

Potrivit acestuia, se observă un fenomen de reducere a facturilor la energie electrică: "Preţul la energie are o tendinţă de scădere. Se traduce lucrul acesta în factura consumatorilor de energie, deşi cota de TVA a înregistrat o creştere. Deci, vedem un fenomen de reducere a facturilor. În ceea ce priveşte cantitatea de energie pe care o exportăm la un preţ mic versus cantitatea pe care o importăm la un preţ mai mare, pe anumite intervale orare, să ştiţi că lucrul acela nu se vede în factura consumatorilor casnici de energie, sunt lucruri care sunt reglate de o piaţă de energie, deci doar o anumită componentă de achiziţii a furnizorilor".

În prezent, a completat Niculescu, prin noile capacităţi de stocare care se pun în funcţiune, pe care ANRE le autorizează la înfiinţare şi le licenţiază, şi prin regulile stabilite de diminuare a tarifelor de distribuţie pentru aceste capacităţi de stocări, fenomenul de export versus import de energie va fi unul şi mai scăzut şi cu un impact şi mai mic în factura consumatorilor final de energie electrică.

"Ce este important este că, atunci când vedem o ofertă de telefonie mobilă cu un preţ mai mic, cu minute incluse sau cu roaming mai mult, la acelaşi preţ sau la un preţ mai mic, la fel să considerăm şi furnizarea de energie electrică - să ne uităm după cel mai mic preţ şi să mergem să ne schimbăm furnizorul pe platforma pusă la dispoziţie de ANRE în 24 de ore, fără costuri, în aşa fel încât presiunea să se mute pe furnizorii de energie electrică, pentru că, aşa cum am declarat începând cu 1 iulie, piaţa s-a schimbat, este piaţa consumatorilor", a transmis preşedintele.