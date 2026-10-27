„Panică pe toată planurile”. Criza consumului lovește micile afaceri din România. Patronii aduc bani de acasă pentru salarii

Românii au tăiat bugetul pentru restaurante, saloane și distracție. Sursa foto: Getty Images

Românii au început să fie tot mai atenţi cu fiecare leu cheltuit. Potrivit celor mai recent cifre INS, oamenii au tăiat bugetul pentru restaurante, saloane și distracție ca să fie siguri că au bani pentru facturi şi mâncare. Micile afaceri sunt cele mai afectate de scăderea consumului. Un antreprenor a spus, marţi, la Antena 3 CNN, că afacerilr rezistă tot mai greu, iar unii patroni aduc deja bani de acsă pentru salariile angajaţilor şi utilităţi.

Antreprenorii români se confruntă cu costuri ridicate, pe de o parte, şi cu comenzi în scădere, pe de altă parte. Micile afaceri sunt cele mai afectate. Datele INS arată că românii au tăiat de la restaurante, unde avem scăderi de până la 10% a comenzilor, de la saloanele de înfrumuseţare, dar şi de la jocurile de noroc.

Cătălin Mahu, patronul unui lanţ de restaurante din Bucureşti, a declarat că, în HoReCa, e panică pe toate planurile.

"Creşterea costurilor este mai importantă, pentru că o scădere cu 2-3-17%, nu contează, e importantă, dar o poţi gestiona dacă poţi ţine costurile în frâu. În situaţia în care costurile cresc de la o zi la alta, asta duce, în cascadă, la creşterea tuturor celorlalte costuri. Simţi scăderea vânzărilor prin faptul că se diminuează până la a deveni negativă marja de profit.

Credeţi că unele restaurante sunt scoase la vânzare de plăcere? Credeţi că îl scot la vânzare pe o sumă mult mai mică de drag? Nu. Îl vând pentru că se tem pentru viitor, dacă nu cumva acel viitor este prezentul. Poate unii deja aduc bani de acasă pentru a-şi plăti angajaţii, chiria, marfa,

(n.r. - cum descrieţi situaţia din sectorul HoReCa?) Prin panică pe toată planurile. Există mesaje de panică la toate planurile. Până şi preşedintele nostru ne-a spus că mâine vom trăi mai prost decât astăzi. Aceste mesaje fac pe oricare dintre noi să se gândească de 15 ori când merge să-şi facă unghiile sau alte lucruri", a declarat Cătălin Mahu.

De câți bani are nevoie o familie, lunar

Valoarea coşului minim de consum pentru un trai decent pentru o familie formată din doi adulţi şi doi copii a ajuns la 11.668 de lei pe lună în septembrie 2026, în creştere cu 298 de lei (2,6%) faţă de aceeaşi lună a anului trecut, potrivit unei analize realizate de Fundaţia Friedrich Ebert România şi Syndex România, pe baza datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).

Conform sursei citate, creşterea valorii coşului de consum a fost determinată în special de majorarea cheltuielilor pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, locuinţă, servicii, educaţie şi cultură.

Astfel, cheltuielile pentru îngrijirea sănătăţii au crescut cu 8,3%, cele pentru educaţie şi cultură cu 8%, pentru servicii cu 6,7%, iar cele aferente locuinţei cu 5,9%. În cazul îmbrăcămintei şi încălţămintei, majorarea a fost de 5,8%.