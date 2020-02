Metrorex: Posesorii unui abonament vor beneficia de parcare gratuită la terminalul multimodal Străuleşti

Metrorex informeaza ca, incepand cu data de 01.03.2020, parcarea de tip Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti devine gratuita, in cadrul unui proiect pilot. Acesta consta in acordarea locului de parcare gratuit pentru un interval zilnic de pana la 13 ore, intre orele 06:00-21:00, calatorilor care detin un abonament lunar/anual valabil si doresc sa-si lase autoturismul pentru a putea calatori in Bucuresti cu metroul.

Persoanele care beneficiaza de gratuitatea parcarii, in conditiile mai sus precizate, in cazul in care depasesc intervalul orar 06:00-21:00 sau durata stationarii autoturismului depaseste cele 13 ore (chiar daca se incadreaza in intervalul orar 06:00-21:00), vor trebui sa achite integral pretul de parcare corespunzator stationarii.

Pe durata derularii proiectului, tariful parcarii va ramane in continuare la 0,5 lei/ora pentru celelalte categorii de persoane, altele decat cele care au un abonament Metrorex lunar/anual valabil, transmite Metrorex.

Parcarea la Terminalul Străuleşti, gratuită. Care e scopul proiectului

Scopul derularii proiectului pilot este acela de a identifica modalitati concrete de crestere a gradului de utilizare a parcarii Park&Ride de la Terminalul Multimodal Straulesti, prin introducerea unor noi variante de tarifare. De asemenea, pentru o analiza exacta a oportunitatii proiectului, Metrorex va realiza un sondaj de opinie in legatura cu beneficiile si gradul de satisfactie al calatorilor cu metroul privind modalitatea de exploatare a parcarii de tip Park&Ride.

Terminalul Multimodal Straulesti ofera publicului calator multiple facilitati: acces la transportul cu metroul, la transportul local public de suprafata (STB), parcare de tip Park&Ride si sali de asteptare.

Terminalul Multimodal Straulesti are acces direct in statia de metrou Straulesti si este prevazut cu scara rulanta, lift si trotuar mobil.