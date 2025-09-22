Polițiștii de frontieră şi jandarmii au primit undă verde să înregistreze oamenii în spaţiile publice, fără acordul acestora

Jandarmii au fost provocați de unii manifestanți la mitingul din Piața Victoriei. Foto: Antena 3 CNN

Acţiunile poliţiştilor de frontieră şi jandarmilor în spaţii publice vor putea fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare fără consimţământul persoanelor vizate, potrivit unui proiect legislativ adoptat, luni, de Senat.

Proiectul pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul ordinii şi siguranţei publice a fost adoptat cu 112 voturi pentru şi 12 abţineri. Senatul este for decizional.

Actul normativ prevede că baza de date pe care o organizează Poliţia de Frontieră în exercitarea atribuţiilor va conţine şi evidenţele informatizate referitoare la date privind cererile de asistenţă poliţienească şi informaţii operative primite sau transmise din partea sau către partenerii de cooperare externi, la documentele care însoţesc transportul de mărfuri, la datele şi informaţiile privind societăţi şi organizaţii, privind persoanele şi mijloacele de transport verificate în zona de competenţă.

De asemenea, cu privire la persoane, vor fi prelucrate prin sisteme manuale şi automate de evidenţă, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi datele din documentul de identitate sau paşaport, certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut sau utilizat, privind plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculelor deţinute/utilizate, privind intrări sau ieşiri în sau din România sau alte state, consemne la frontieră, datele biometrice privind imaginea facială şi datele dactiloscopice, imaginea sau vocea, datele privind cazierul judiciar, calitatea deţinută în societăţi /cod unic de înregistrare, datele bancare, semnătura, telefon, fax, e-mail.

Cine va avea acces la datele oamenilor

La aceste date vor putea avea acces instituţiile cu atribuţii de ordine publică, apărare şi securitate naţională, precum şi cele cu atribuţii în eliberarea de vize, pentru exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care sunt învestite, în baza unui document de colaborare/cooperare încheiat de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră cu acestea, conform Agerpres.

Regulile privind păstrarea, actualizarea şi utilizarea bazei de date vor fi stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

"În scopul realizării activităţilor de prevenire, depistare, investigare sau urmărire penală a infracţiunilor, prevenire şi combatere a altor fapte ilegale, precum şi de menţinere a ordinii şi siguranţei publice: a) acţiunile poliţistului de frontieră în spaţii publice pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate; b) Poliţia de Frontieră Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activităţi desfăşurate în locuri publice din zona de competenţă, fără consimţământul persoanelor vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracţiuni sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea şi siguranţa publică", prevede proiectul de act normativ.

De asemenea, Jandarmeria Română îşi va organiza o bază de date care conţine evidenţe informatizate referitoare la date privind persoanele care au fost sancţionate contravenţional de către jandarmi, la persoanele cărora le-au fost întocmite acte de către jandarmi, în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală, la persoanele care fac obiectul unor măsuri procesuale dispuse de organele judiciare, la alte evidenţe necesare.

Cu privire la persoane, vor fi prelucrate, după caz, prin sisteme manuale şi automate de evidenţă, mijloace foto-audio-video sau alte mijloace tehnice din dotare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu: a) numele şi prenumele, numele anterior, numele de familie la naştere, pseudonimele sau poreclele; b) sexul; c) data şi locul naşterii; d) codul numeric personal; e) seria şi numărul actului de identitate; f) cetăţenia; g) adresa de domiciliu, reşedinţă; h) datele din paşaport, permis de conducere, certificatul de înmatriculare al autovehiculului deţinut, utilizat; i) date privind plăcuţele de înmatriculare ale autovehiculelor deţinute/utilizate; j) ocupaţie, profesie şi loc de muncă; k) imaginea; l) voce; m) calitatea deţinută în societăţi /cod unic de înregistrare; n) semnătură; o) semnalmente; p) semne particulare; q) calitatea de suporter al unui club sportiv; r) comportamentul, se menţionează în proiect.

"În scopul apărării ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private, prevenirii şi descoperirii infracţiunilor, a pazei şi protecţiei obiectivelor şi transporturilor din responsabilitatea Jandarmeriei Române, precum şi combaterii actelor de terorism: a) acţiunile jandarmilor în spaţiile publice pot fi înregistrate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate; b) Jandarmeria Română este autorizată să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative cu privire la activităţi desfăşurate în locuri publice, fără consimţământul persoanelor vizate, în cazul în care există motive verosimile pentru a bănui că în aceste locuri publice ar putea fi comise infracţiuni sau alte fapte ilegale ori tulburată ordinea şi siguranţa publică", prevede actul normativ.

Potrivit proiectului, se va interzice prelucrarea datelor cu caracter personal conţinute în imaginile fotografice ori înregistrările audio şi/sau video în alte scopuri decât cele în care au fost colectate.

Senatul este for decizional.