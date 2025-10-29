S-au închis toate minele în Valea Jiului, dar poluarea e mai mare ca oricând. Localnicii ard haine pentru a face față frigului

Locuitorii din cartierele sărace ale orașelor din Valea Jiului ard haine și plasticuri pentru a se încplzi. FOTO: Hepta

S-au închis toate minele, dar poluarea nu a dispărut în Valea Jiului. Un studiu al Universității Petroșani arată că poluarea este mai mai mare și mai periculoasă, fiind cauzată de sutele de locuitori care ard textile și plastic. Asta pentru că oamenii din cartierele sărace din Valea Jiului nu au bani de lemne și cărbune.

Locuitorii din cartierele sărace ale orașelor din Valea Jiului se încălzesc arzând bucăți de plastic, adunate din pubele sau textile cumpărate cu sacul de la magazine second hand. Asta pentru că e mult mai ieftin decât să cumpere lemene.

“Nu, nu mai avem lemne pe foc. Dacă nu avem lemne sunt bune și cârpele”, a spus un localnic.

Sunt cartiere întregi, în special în Petroșani, Lupeni, Vulcani, Uricani unde cetățenii care locuiesc la case se încălzesc cu deșeuri textile, și acestea produc un impact major asupra mediului și asupra sănătății populației.

Un studiu realizat de Universitatea din Petroșani arată că poluarea din zonă este mai gravă ca niciodată.

Ce spune ministrul Mediului despre poluarea din Valea Jiului

Problema deșeurilor din Valea Jiului a ajuns și la autoritățile centrale. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu spune că este nevoie de modificări legislative care să oprească intrarea în țară a deșeurilor textile.

“Am vrut să vedem pe teren ce înseamnă comunități îngropate la propriu de deșeuri textile care nu mai pot fi folosite sub nicio formă. Noi suntem și pentru a vedea cartiere care folosesc aceste deșeuri pe post de materiale de încălzit tocmai pentru că este și o problemă de sănătate. La final această problemă de mediu neadresată se transformă într-o problemă națională de sănătate”.

Pompierii atrag atenția și asupra pericolului folosirii acestor materiale care cresc riscurile de incendii:

“Nu se recomandă ca mijloc pentru încălzire a plasticului, datorită fumului dens, și a materialelor textile”, transmit reprezentanții ISU Hunedoara.

Cercetătorii din Petroșani vor continua studiul pentru a evalua consecințele asupra sănătății populației.