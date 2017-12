Narcisa Suciu a povestit că și-a cunoscut soțul prin intermediul internetului.

”Pe soțul meu l-am cunoscut pe internet. Am început să mă întâlnesc cu prietenele mele într-o realitate virtuală și apoi mi-am făcut un avatar. În această realitate virtuală am mers pe o insulă unde erau doar un copac și un pian. La un moment dat pe această insulă mă abordează un individ, i-am răspuns cumva in doi peri. Discuția a pornit pe tema vampirilor, iar apoi i-am dat id-ul meu de messenger. Prima dată s-a întâlnit cu prietena mea în Finlanda, unde locuiește el. Ea s-a dus la un concurs de jazz. A venit în București, l-am așteptat la aeroport. Când l-am văzut prima dată am avut impresia că mă întălnesc cu o parte din mine”, a declarat Narcisa Suciu.