Presupusul complice a lui Gheorghe Dincă a făcut dezvăluiri despre relația cu criminalul din Caracal

Bebe Strungaru, presupusul complice al lui Gheorghe Dincă, a vorbit despre relaţia sa cu criminalul.

"Nu l-am văzut niciodată pe Gheorghe Dincă, nu am vorbit niciodată şi nu am avut nevoie niciodată de dumnealui. Eu am 63 de ani şi dumnealui 66. Eu am făcut şcoala profesională de Strungărie, la Severin. Dumnealui nu ştiu ce a făcut, dar în niciun caz nu am avut cum să ne întâlnim. Nu l-am cunoscut. Nu îl ştiam nici din vedere. Nu auzisem de el până acum. Nu m-a interesat", a declarat Bebe Strungaru, pentru un post de televiziune.