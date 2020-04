Primarul din Țăndărei: Încercăm să ținem situația sub control, dar avem nevoie de ajutor!

”La Țăndărei cred că e o stare cum e în toate localitățile din România. Avem și noi persoane venite din străinătate. Încercăm atât cât putem să îi monitorizăm, să organizăm și filtre.

Încercăm să ținem situația sub control, dar avem nevoie de ajutor. Am cerut ajutorul doamnei prefect, trebuie luate multe măsuri ca urmare a ordonanțelor date. Am solicitat forțe de ordine suplimentare.

Noi nu avem o situație exactă a numărului de persoane intrate în oraș. Avem cinci decese. Nu pot să spun exact persoanele afectate pentru că toată situația e transmisă la DSP, dar avem persoane care prezintă simptome și care sunt infectate. Orice cetățean ni se poate adresa.”, a spus Nicoleta Toma, primar Țăndărei.