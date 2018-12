Primele beneficii pentru locuitorii orașelor din „Alianța Vestului”

foto: captura Antena 3

Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan a declarat miercuri că primul proiect din cadrul Alianţei Vestului se referă la digitalizare, Oradea fiind reprezentată la întâlnirea de joi, 20 decembrie, de la Arad, de către directorul general al Zonei Metropolitane Oradea (ZMO), Adrian Foghiş.



"La primul proiect derulat prin Alianţa Vestului se întâlnesc responsabilii noştri de IT pentru digitalizare. Pe noi ne reprezintă domnul Foghiş, directorul Zonei Metropolitane Oradea. Vor urma alte întâlniri ale Alianţei Vestului pe fiecare domeniu. Probabil că cumulând toate bunele practici în digitalizare din cele patru oraşe se va extinde în toate oraşele ceea ce avem mai bun fiecare. Veţi constata că anumite lucruri pot fi făcute mai uşor, mai facil atât la Timişoara, cât şi la Oradea, şi la Arad şi la Cluj-Napoca", a declarat, pentru AGERPRES, primarul Bolojan.



La rândul său, directorul general al ZMO, Adrian Foghiş a precizat, pentru AGERPRES, că la întâlnirea de la Arad se va discuta, mai întâi, partea de instituţionalizare, partea de statut, privind toţi paşii premergători realizării entităţii juridice în care se constituie Alianţa.



"Partea de digitalizare va fi o întâlnire separată ce va avea loc după pregătirea documentaţiei de înregistrare a entităţii, tema digitalizării fiind propusă de colegii de la Timişoara, oraş care va deveni capitală europeană culturală în anul 2021, şi care intenţionează ca din segmentul de planificare pe care îl au pe partea de IT să-l logăm pe partea de Alianţă", a precizat Foghiş.



Reprezentantul Primăriei Oradea va propune crearea unei platforme comune pentru a lega municipiile pe partea de IT şi de destinaţii, de a avea un fel de city-break-uri în toate zonele din cadrul alianţei, pentru a face o trecere în revistă a ceea ce există ca platformă pe partea de soft-ware şi hard-ware şi modul în care se poate realiza un fel de circuit în zona alianţei.



"Dacă tot avem partea de promovare a Timişoarei ca şi capitală culturală europeană în 2021, discuţia era ca să introducem şi pe platforma alianţei aceste circuite de care discutăm, ca să le promovăm şi în cadrul evenimentului din anul respectiv. Digitalizarea este de altfel de interes şi la nivel naţional, pentru că pe perioada mandatului la Consiliul European România a propus ca şi temă principală digitalizarea. Dar mai multe voi putea spune doar mâine", a spus Adrian Foghiş.



În mod concret, pe această platformă comună, se vor putea accesa, de exemplu, anumite trasee sau circuite turistice, corelate între ele, cu tot ce înseamnă acces la partea rutieră, feroviară, transport în comun şamd.



La Arad, vor fi prezenţi reprezentanţii municipiilor reşedinţă de judeţ, respectiv din Timişoara, Nicolae Robu, Arad, Gheorghe Falcă, de la Cluj-Napoca un reprezentant al primarului Boc şi Adrian Foghiş, de la Oradea, alături de specialişti din departamentele IT şi digitalizare din cele patru municipii.