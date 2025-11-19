Profesorul Dan Voiculescu: „În România, unul din patru tineri cu vârste de până la 25 de ani este șomer”

1 minut de citit Publicat la 12:00 19 Noi 2025 Modificat la 12:03 19 Noi 2025

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: danvoiculescu.net

„De peste 35 de ani despre tineri se spun cuvinte frumoase: ei sunt “viitorul României”! “Resursa noastră strategică de dezvoltare.” Și alte fraze poleite care ascund un adevăr dramatic: În acest moment, în România, unul din patru tineri cu vârste de până la 25 de ani este șomer! Suntem campioni europeni în acest top al rușinii!”, a atras atenția profesorul Dan Voiculescu, pe blogul său.

Profesorul Dan Voiculescu avertizează că există anumite regiuni în care tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu studiază și nu au nici loc de muncă.

„Avem regiuni de dezvoltare în care unul din trei tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu merge nici la scoală, nu are nicio ocupație!

Fără a subaprecia provocările economice actuale, consider că aceste cifre sunt mai alarmante decât deficitul bugetar!

O generație irosită generează pierderi în cascadă. Acești tineri nu contribuie la economia națională, nu au un rol social activ, nu se simt integrați, reprezentanți și respectați de instituțiile democratice.

Pot deveni ușor ținta manipulărilor mișcărilor extremiste. Și nu e vina lor!”, a mai scris acesta.

De asemenea, profesorul Dan Voiculescu susține că este nevoie de o strategie națională pentru a salva o generație întreagă.

„Cei mai mulți dintre ei au cerut o șansă. Au încercat să se angajeze. Dar au fost respinși pentru că “nu au experiență”. Cum să acumuleze experiență dacă nimeni nu-i angajează?!

Sigur, pentru unii dintre ei se pot găsi soluții punctuale. Dar pentru a salva o generație întreagă este necesară o strategie națională, aplicată integrat de către instituțiile relevante, în primul rand de cele din educație.

Un exemplu concret: “practica” desfășurată în economia reală și în orice alte agenții și instituții relevante pentru profilul studiat, trebuie să fie obligatorie în ulltimii doi ani din liceu și în fiecare an de facultate.

În acest fel, vom rezolva sistemic problema “lipsei de experiență”, vom reduce semnificativ șomajul în rândul tinerilor și vom evita dependența de forța de muncă din străinătate”, a mai precizat profesorul Dan Voiculescu.

În încheiere, el a subliniat că este nevoie urgentă de măsuri concrete.

„Pentru a identifica și pentru a aplica asemenea soluții este nevoie de preocupare reală pentru viitorul acestei țări.

E necesar să ne iubim țara cu fapte, nu doar cu vorbe.

Lipsa de interes pentru soarta tinerilor este un abuz”.