Report de peste 9,43 de milioane de euro la Joker, la tragerile loto de duminică, 18 ianuarie

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro). Foto: Getty Images

Un report de peste 47,99 milioane de lei (peste 9,43 milioane de euro) se înregistrează la Joker, la categoria I, în timp ce la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, este un report de peste 16,23 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro), informează, vineri, Loteria Română, potrivit Agerpres.



Duminică, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce, la tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat 29.189 de câştiguri în valoare totală de peste 3,58 milioane de lei.



La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,04 milioane de lei (peste 991.300 de euro), iar la Noroc Plus un report de peste 296.000 de lei (peste 58.100 de euro).



La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report de peste 80.700 de lei (peste 15.800 de euro). La Super Noroc, la categoria I, este un report de peste 156.600 de lei (peste 30.700 de euro).



La tragerea Joker, la categoria a II-a, s-a înregistrat joi un câştig de 791.403,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Satu Mare.



De asemenea, la tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig de 604.566,48 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Pucioasa, județul Dâmboviţa.



La tragerea Loto 5/40 s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare 301.033 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicaţia mobilă AmParcat.ro.



Totodată, la tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câştiguri a câte 115.184 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenţie din Oradea, respectiv la o agenţie din Oraviţa, judeţul Caraş-Severin.