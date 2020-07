Revolta unei românce față de guvernanții PNL: 'Și-au adus toate neamurile de la bacterie încoace și au umplut ministerele!'

”Nu sunt optimistă, dacă stau să văd ce vrăjeli spune Orban că o să facă cu programul lui, doar copiii de 20 de ani cred, doar ei spun că orice zboară se manancă. Dau un exemplu, drumul de la Brașov la Moeciu, se lucrează de trei ani la el. E un drum de 18 kilometri.

Am o pensiune în Moeciu. Vă dați seama ce distracție e să mergi prin acel drum plin de gropi. N-am dat drumul la pensiune, îmi e frică. Dacă guvernul acesta are bani să facă atâtea promisiuni, eu voi da guvernul și statul român în judecată ca să îi mărească pensia tatălui meu cu 40%, că dacă are bani să facă toate prostiile astea, înseamnă ca are și bani de pensii.

Tata a zis așa, Ceaușescu pe vremea lui mi-a luat apartamentul când am plecat din țară, guvernul de acum nu vrea să dea înapoi apartamentul. Tata e în America.

Măsura pe care o aștept e să lase minciunile, promisiunile deșarte și să facă ceva pentru românii nevoiași, care trăiesc de pe o zi pe alta. Să se gândească la românii ăștia mici, mărunți, nu la neamurile lor. Au zis că dacă vine PNL la gunvernare toate rudele dispar: iubite, amante, cuscrii, cumetrii. A venit PNL și s-a umplut Guvernul și toate ministerele fix de aceste persoane. De la bacterie și până în ziua de azi și-au adus toate neamurile. N-a scăpat un neam băgat în minister. Nu vor face nimic, sunt doar minciuni.

Românii dacă sunt deștepți vor înțelege că sunt doar minciuni electorale”, a spus Doinița, din Brașov, la Sinteza Zilei.