Cum a ajuns un român să facă bani din biciclete de bambus

Rareș Vâsc plecat de la Bistrița la Cluj pentru a se face medic veterinar, dar după primul an de studiu s-a îndreptat spre zootehnie. După alţi 4 ani a plecat în Suedia unde și-a regăsit pasiunea pentru biciclete, scrie bistriteanul.ro.

După ce şi-a făcut o bicicletă din piese reciclate, găsite efectiv pe stradă, un student internațional a pus rapid ochii pe ea și i-a cumpărat-o. Cu banii de pe prima bicicletă și-a cumpărat apoi o trusă de scule iar în scurt timp a devenit „the bike guy”- „băiatul cu bicicletele”. Şi-a deschis un PFA și a început un real business bazat pe biciclete.

Rareș spune că în cei câțiva ani petrecuți în Suedia i-au trecut prin mâini peste 1.500 de biciclete! După 4-5 ani petrecuți în ţara nordică, lui Rareș i-a venit din nou gustul pentru studiu și a început un master în biomedicină, la o universitate suedeză. Aşa a ajuns să lucreze în cercetare, dar pasiunea pentru bicilete nu l-a părăsit.

Bicicleta din bambus, o adevărată revelaţie

Într-o bună zi a văzut pe Internet o bicicletă din bambus şi fost fascinat pe loc. Imediat și-a construit şi el una pentru a vedea cum se comportă.

Numai că bambusul ridică multe probleme: umezeala din mediul ambient provoacă o tensiune internă ce poate să ducă la ruperea tubului. De asemenea, bambusul poate fi atacat de insecte, iar mucegaiul îl poate termina definitiv.

Rareș Vâsc s-a folosit de laboratorul cu care colabora pentru a găsi o soluție și a transforma bambusul într-o materie primă viabilă. Şi a reuşit!

„Soluția mea este sub forma unui ulei care prin impregnare schimbă structura moleculară a bambusului. Prin uleiul creat de mine am reușit să rezolv toate acele probleme ale bambusului și astfel să fac din tuburile de bambus un material ideal pentru fabricarea de biciclete”, a precizat Rareș pentru revistacariere.ro.

O afacere cu fonduri europene

După ce a revenit la Cluj, în 2017, Rareş şi-a dezvoltat cu fonduri europene o adevărată afacere cu biciclete din bambus.

„E multă migală, munca la un cadru de bicicletă din bambus poate fi asociată cu munca unui bijutier. Trebuie lucrat cu multă atenție la detalii pentru că per total să iasă un produs bun atât calitativ cât și estetic. (…) Afacerea mea este și pasiunea mea pe care am reușit să o fructific. Din acest punct de vedere mă consider norocos. În fiecare zi intru în unitatea de producție, care se află în Cluj, cu entuziasm mare, ca și cum ar fi prima zi. Hala mea de producție e locul de joacă preferat pentru mine”, mai spune dezvoltatorul.

Bicicletele lui Rareș Vâsc, realizate manual, personalizate și uneori ținând cont de detaliile fizice ale clienţilor, ajung acum şi în ajung în Elveția, Franța și Suedia.



