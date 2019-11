România are nevoie de un milion de angajați

foto- captură Antena 3

România are nevoie de un milion de angajaţi în plus, până în 2022, pentru o creştere economică medie de 3,5% pe an, scrie cotidianul Jurnalul, în ediţia de astăzi.

În prezent, în mai mult de jumătate din judeţele din ţară, numărul angajaţilor este mai mic decât cel al pensionarilor. Lucrurile stau altfel doar în marile centre industriale.

În România sunt aproape 5 milioane de salariaţi la 4,6 milioane de pensionari. Doar în 17 judeţe şi în Capitală, numărul angajaţilor este mai mare decât cel al pensionarilor, conform datelor Institutului naţional de statistică pe luna iulie.

Primul loc este ocupat de zona Bucureşti-ilfov. Aici, la fiecare 10 pensionari sunt 21 de salariați. Podiumul este completat de judeţul Timiş, cu aproape 17 salariaţi la zece pensionari şi de Cluj, cu un raport de 15 la 10.

La polul opus, se află judeţul Teleorman, unde şase salariaţi trebuie să susţină 10 pensionari. Iar îmbătrânirea populaţiei şi plecarea masivă a românilor la muncă, în străinătate, apasă la fel de greu şi în judeţele Giurgiu şi Vaslui.

Doar două judeţe din ţară au reuşit performanţa de a ieşi din criză şi de a inversa raportul negativ dintre angajaţi şi pensionari: Caraş-Severin şi Mureş. Printr-o creştere economică puternică, numărul muncitorilor l-a depăşit uşor pe cel al oamenilor ieşiţi la pensie.

