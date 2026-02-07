Românii muncesc jumătate de lună doar pentru stat. Câţi bani îi rămân unei familii cu 2 copii după plata taxelor impuse de Guvern

Românii muncesc jumătate de lună doar pentru stat. Foto: Getty Images

Potrivit datelor îngrijorătoare Eurostat, românii lucrează jumătate de lună doar pentru taxele impuse de stat pe salarii şi alte venituri. Şi nu doar că avem printre cele mai mici salarii la nivel european, dar suportăm şi printre cele mai mari poveri fiscale cu taxele pe venituri, dintre statele UE.

De exemplu, o familie de români cu 2 copii rămâne "în mână" cu 66% din venituri, după ce se plăteşte dările la stat din toate sursele de venit. Prin comparaţie, o familie din Slovacia rămâne cu aproape 90%, iar polonezii cu peste 87%.

Expert fiscal: Nu sunt excluse noi taxe în 2026

Nu pot fi excluse impunerea de noi taxe în 2026 și nici majorarea TVA-ului, deja crescut la 21% în 2025, la 24%, avertizează președintele Consiliului Consultanților Fiscali, Dan Manolescu, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

Analistul a explicat că în ciuda asigurărilor date de Guvernul Bolojan, Executivul a preferat până acum metodele cele mai simple și rapide de a strânge bani la buget, cadrul fiscal-bugetar este impredictibil, iar dacă adoptarea bugetului pentru anul acesta este tărăgănată și reducerile cheltuielilor există doar pe hârtie, nu doar că nu va fi posibilă încadrarea în ținta de deficit, dar recesiunea bate la ușă.

Scenariul majorării TVA la 24% este posibil dacă măsurile anunțate pentru acest an nu sunt adoptate de Guvern.

„Scenariul ar fi ca tot ce ne propunem în ianuarie, în buget, să nu se materializeze, să fie necesară o creștere de venituri chiar și pe hârtie, pentru a putea face eventuale cheltuieli care nu sunt eliminate.

Dacă bugetul se construiește pe un proiect care se adoptă în Parlament, dar nu este și implementat și se prelungește, cum s-a mai întâmplat, cu atacare la Curte, vedem dacă bugetul va include toate acele reduceri planificate. Dacă însă nu produc efecte în practică, ele sunt doar pe hârtie ca reduceri, pentru că, în realitate, acele sume vor trebui plătite, astfel că deficitul va fi mai mare decât cel anticipat”, a explicat Manolescu.

România, în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime

Doar două ţări în Uniunea Europeană au salariul minim pe economie mai mic ca în România. Datele Eurostat arată că românii au început anul pe locul trei la coada clasamentului în privinţa venitului minim garantat pe ţară.

Cu un salariu minim de 795 de euro pe lună, țara noastră este depășită negativ doar de Bulgaria și Letonia. La polul opus, cele mai mari salarii minime din Uniunea Europeană se înregistrează în Luxemburg, Irlanda și Germania, state în care veniturile minime sunt de peste trei ori mai mari decât în România.

Potrivit datelor Eurostat, salariul minim din România reuşeşte să depăească doar Letonia şi Bulgaria.

Bulgaria - 620 euro

Letonia - 780 euro

România - 795 euro

Ungaria - 838 euro

Cele mai mari salarii din UE

La polul opus, Luxemburg conduce lista celor mai mari salarii minime din UE.

Franţa - 1.823 euro

Olanda - 2.295 euro

Germania - 2.343 euro

Irlanda - 2.391 euro

Luxemburg - 2.704 euro