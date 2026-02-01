România, în topul țărilor din UE cu cele mai mici salarii minime. Doar două țări își plătesc angajații cu mai puțini bani decât noi

Cele mai mari salarii minime din Uniunea Europeană se înregistrează în Luxemburg, Irlanda și Germania. Foto: Getty Images

Doar două ţări în Uniunea Europeană au salariul minim pe economie mai mic ca în România. Datele Eurostat arată că românii au început anul pe locul trei la coada clasamentului în privinţa venitului minim garantat pe ţară. Cu un salariu minim de 795 de euro pe lună, țara noastră este depășită negativ doar de Bulgaria și Letonia. La polul opus, cele mai mari salarii minime din Uniunea Europeană se înregistrează în Luxemburg, Irlanda și Germania, state în care veniturile minime sunt de peste trei ori mai mari decât în România.

Deşi venitul mini garantat pe ţară ar trebui să fie doar un reper, în România pare că a devenit o regulă. Peste 10% dintre angajaţi sunt plătiţi cu salariul minim, în timp ce în multe ţări din centru şi vest ponderea angajatilor nu depășește 5%. La noi în ţară, de la 1 iulie, urmează să crească iar venitul minim garantat pe ţară.

Guvernul a decis, în decembrie anul trecut, prin Ordonanța Trenuleț, ca majorarea salariului minim brut de la 1 iulie 2026 să fie corelată cu reducerea de la 300 de lei la 200 de lei a sumei neimpozabile. Acest lucru va însemna că de la 1 iulie 2026 salariul minim net va fi de 2.699 de lei, un plus de 125 de lei, în timp ce costurile pentru angajator vor crește cu 284 de lei, față de situația din prezent.

Românii iau în continuare printre cele mai mici salarii

Potrivit datelor Eurostat, salariul minim din România reuşeşte să depăească doar Letonia şi Bulgaria.

Bulgaria - 620 euro

Letonia - 780 euro

România - 795 euro

Ungaria - 838 euro

Cele mai mari salarii din UE

La polul opus, Luxemburg conduce lista celor mai mari salarii minime din UE.

Franţa - 1.823 euro

Olanda - 2.295 euro

Germania - 2.343 euro

Irlanda - 2.391 euro

Luxemburg - 2.704 euro

Singurul salariu care crește în 2026

În decembrie 2025, guvernnul a decis majorarea salariului minim pe economie de la 1 iulie 2026. Astfel, suma brută de 4.050 de lei de până acum va deveni 4.325, iar salariul net va ajunge la 2.699, față de 2.574 cât este în prezent. De asemenea, se va reduce, de la 300 de lei la 200 de lei, suma neimpozabilă, iar costurile pentru angajator vor crește cu 284 de lei, față de situația din prezent.

„Există o complicitate a statului cu angajatorii”

Bogdan Șchiop, președintele FNSA, a spus, la Antena 3 CNN, că aproape 40% dintre salariați sunt plătiți cu salariul minim, iar cea mai mare problemă este „complicitatea statului”.

„Problema salariului minim în România este generată și de faptul că aproape 40% dintre salariați sunt plătiți cu salariul minim. Mai există și problema deductibilității. În prezent, pentru acești 40% dintre salariați, dacă salariul minim crește cu doar 10 lei, vor primi un salariu mai mic în mână. De aceea, salariul minim ar trebui să crească cu câteva sute de lei, pentru a acoperi deductibilitatea.

Există o complicitate a statului cu angajatorii, astfel încât angajații sunt plătiți cu salariul minim, iar economia gri continuă să funcționeze. Aceasta este marea problemă: statul nu controlează și nu face nimic pentru a proteja acești salariați”, spune el.