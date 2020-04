Roxana Marinescu, prima vedetă confirmată cu coronavirus: Nu credeam că voi lua așa ceva niciodată!

”Sunt foarte mulți oameni care nu înțeleg gravitatea situației și foarte mulți care încă susțin că este un circ mediatic. Mulți mă întreabă dacă este o glumă. Ei nu cred că eu am așa ceva și nu cred, mai ales, că te poate lovi chiar pe tine. Eu nu credeam că voi lua așa ceva niciodată.

Am călătorit în perioada 16-20 martie în Grecia, cu soțul și cel mic. În moemntul în care ne-am întors am stat destul de izolați. Am ieșit doar pentru strictul necesar, la cumpărături. Dar, era totul steril la noi în casă, având în vedere că soțul meu este medic. Nu s-a pus problema de așa ceva.

Pe 3 aprilie, am început să simt o stare de oboseală acută, după care am avut un atac de panică în timp ce făceam sport. Am stat așa câteva zile, crezând că o să îmi treacă, iar pe data de 5 am chemat ambulanța. Mi-a fost frică de un atac de cord”, a povestit Roxana Marinescu, live, pe pagina de Facebook a Oanei Turcu.