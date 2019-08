Roxana se afla în centrul Bucureștiului, când a văzut ceva de-a dreptul îngrozitor. A sunat imediat la 112

Foto: Facebook/Roxana Grosu

Roxana se afla luni seara în centrul Bucureștiului, când a avut parte de o imagine de-a dreptul șocantă. O tânără era trasă de păr de un bărbat, care voia să o forțeze să intre în mașină.

Bucureștenca a reușit să facă o poză, în timp ce era amenințată de bărbat și a sunat imediat la 112. Ce a urmat însă a demonstrat încă o dată că autoritățile nu sunt pregătite pentru a interveni în timp util.

Întâmplarea a fost relatată pe pagina sa de Facebook.

„Înainte cu 3-4 secunde de poza asta, individul care urca în maşină tragea o fată de păr şi o împingea în maşină, fără voia ei, în spate la Intercontinental. Lume pe stradă, nimeni nici măcar nu a strigat la el să o lase, darămite să intervină. Am reuşit să fac poza asta. M-a înjurat, a încercat să vină după mine, dar a renunţat. Am sunat imediat la 112. Am povestit întâmplarea operatoarei. Apoi poliţistului. Le-am zis că am şi poză. La un sfert de oră, când mergeam spre casă, m-au sunat să revin la «locul faptei». Era deja 10.20 seara. Mă întorc. Aştept 20 de minute. Poliţistul din centrală dăduse numărul meu greşit, iar echipele de pe teren treceau pe lângă mine, dar nu opreau, deşi eram poziţionată fix unde stabilisem cu ei. Într-un final, ajung 3-4 jandarmi şi vreo 4 poliţişti. Reiau povestea. Îmi iau datele de pe buletin. Încep să discute prin staţie de ce secţie tine zona respectivă. Îmi zic să aştept alt coleg. Vine. Îi povestesc şi lui. Se uită nedumeriţi la ce cameră putea prinde faza - în centrul Bucureştiului, la Universitate!!! Îmi zic să aştept să vina şi «grupul operativ». Vine un puştan de maximum 23 de ani. Îi povestesc şi lui. Îmi spune să ţin telefonul aproape ca maine s-ar putea să mă sune sa vin sa dau o declaraţie la sectia 1 sau la 6. Nu se ştie încă sigur. Între timp s-a făcut ora 23.20. Chem pe cineva să mă ducă acasă cu maşina, pentru că era foarte puţin probabil să mai prind transportul public. O oră şi 20 de minute. În Bucuresti, capitala României“, a postat Roxana Grosu pe Facebook.