Scumpirile ascunse de la raft: fenomenul shrinkflation. ANPC a dat amenzi uriaşe după ce a scăzut gramajul produselor, dar nu şi preţul

Scumpirile ascunse de la raft: fenomenul shrinkflation. Foto: Getty Images

Gramaj mai mic, prețuri mai mari și o lege ignorată la raft. La doi ani după ce statul a obligat magazinele să semnaleze atunci când gramajul unui produs scade, fenomenul shrinkflation ia amploare. ANPC a dat deja amenzi record anul acesta, de peste 300.000 de lei, după ce a descoperit că alimentele și produsele de casă scad la gramaj, dar nu și la preț.

Comercianții au găsit și portița prin care să fenteze legea: reduc prețul cu 1% și scapă de obligația de a anunța clienții că dau mai mulți bani pentru o cantintate mai mică.

ANPC avertizeează asupra fenomenului shrinkflation

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) atrage atenția asupra fenomenului "shrinkflation", care presupune reducerea cantității unui produs în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional, astfel încât consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă.

Fenomenul poate afecta consumatorii fără ca aceștia să sesizeze întotdeauna modificarea.

"Cum îi afectează 'shrinkflation' pe consumatori? În cazul produselor achiziționate în mod constant, diminuarea cantității poate avea un impact considerabil asupra bugetului lunar al consumatorilor. Fenomenul poate viza o categorie largă de produse, de la alimente și produse de uz casnic până la produse destinate îngrijirii personale.

Reducerea cantității unui produs nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare, iar prezentarea produsului sau informațiile oferite sunt de natură să îl inducă în eroare cu privire la cantitatea achiziționată", se menționează într-un comunicat pentru Agerpres.

În acest context, ANPC recomandă verificarea cu atenție a cantității nete înscrise pe ambalaj și, în special, a prețului pe unitatea de măsură, de exemplu, prețul/kg sau prețul/litru.

"Consumatorii nu trebuie să se limiteze la compararea prețului final sau la aspectul ambalajului. Ce pot face consumatorii?

ANPC recomandă consumatorilor: