Cât de mare era un baton Mars în 1991. Imagini virale cu o femeie care l-a comparat cu unul de azi

O femeie a găsit un baton Mars din 1991 și a rămas uimită când l-a comparat cu unul de azi. FOTO Captură video X

Un baton Mars expirat în 1991 a fost găsit de o femeie în timp ce făcea curățenie într-o casă din Scunthorpe, Marea Britanie. Descoperirea a devenit virală pe rețelele sociale, deoarece batonul este cu 56% mai mare decât unul vândut în prezent, scrie BBC.

Descoperirea a devenit virală pe rețelele sociale, unde numeroși utilizatori au considerat-o un exemplu al fenomenului de "shrinkflation", prin care dimensiunea produselor este redusă, fără ca prețul să scadă la fel.

Batonul vechi cântărește 62,5 grame, în timp ce un Mars vândut în prezent are 40 de grame.

Victoria Gordon, proprietara firmei de curățenie care a făcut descoperirea, a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care cele două batoane apar unul lângă altul. Ea a declarat pentru BBC Radio Lincolnshire că dimensiunea produsului vechi i-a atras imediat atenția.

"Era aproape cât mâna mea, de aceea l-am observat. Eliberam casa unei persoane care adunase foarte multe lucruri, iar tot ce găseam era vechi de zeci de ani. Când am luat batonul Mars, am fost surprinsă de dimensiunea lui", a povestit Victoria Gordon.

Batoanele Mars sunt produse de compania americană Mars, Incorporated, care deține și mărci precum Galaxy, M&M’s, Maltesers, Celebrations și Hotel Chocolat. În portofoliul companiei se află și produse din alte categorii, printre care Pedigree, Whiskas, Dreamies și Hubba Bubba.

Compania a fost fondată în 1883 de Frank C. Mars, în statul american Minnesota. Batoanele Mars au început să fie fabricate în 1932, la Slough, în comitatul britanic Berkshire, unde sunt produse și în prezent.

Un reprezentant al companiei a explicat că, în ultimii 35 de ani, dimensiunile batoanelor și tipurile de ambalaje au fost modificate de mai multe ori, în funcție de cererea consumatorilor, costurile de producție și prețul boabelor de cacao.

Victoria Gordon nu a decis încă ce va face cu produsul, dar crede că acesta ar putea avea o valoare considerabilă pentru colecționari. Femeia a glumit că ar putea organiza chiar și un turneu prin Marea Britanie cu batonul pe care a fost la un pas să-l arunce.