Se cere pedeapsa cu moartea în România! Reacții radicale după cazul din Caracal

Se cere pedeapsa cu moartea în România!

Medicul Monica Pop susține că omul care a luat viața altuia cu premeditare nu trebuie să mai fie pe acest pământ.

„Oricum o moarte prin execuție e prea ușoară pentru cei care ucid cu premeditare și în chinuri!”, mai spune ea.

„REINTRODUCETI PEDEAPSA CU MOARTEA! REPEDE! SUA AU REINTRODUS-O f RECENT!

AM CONSULTAT CRIMINALI! MULTI!

Cititi si vă ingroziti!

Abrogarea acestei legi a fost o gresealâ politică! Si așa o moarte prin executie e prea usoarâ pentru cei care ucid cu premeditare si in chinuri!

Eu, medic,militanta pentru viată și impotriva eutanasiei, spun asta azi, cu toata convingerea! dupa ultimele zile!

Am facut consultatii si expertize multor criminali detinuti, la solicitarea IML si a Directiei Penitenciarelor. UNUL SINGUR se câia, un student la drept! Toti ceilalti spuneau ca si-au ispâșit (sau sint in curs ) pedeapsa. "Cei ucisi nu se mai intorc niciodata la familiile lor, stiti cita durere ati provocat "? nu m-am putut eu abtine sa nu-i intreb pe toti! Nu raspundeau! Dar nici nu pareau a regreta ca au distrus si multe alte vieti!

Unul din ei, mai in virsta, avea glaucom si am propus punerea in libertate pt tratament ( se putea trata si acolo). Medicul penitenciarului a zis sa ma uit pe fisa lui unde e fapta.Scria " OMOR DEOSEBIT de GRAV". Daca-l vedeati, spuneati ca e un bâtrinel de treabă. Asa am crezut si eu. Omorîse in chinuri o fata de 16 ani...

Medicul de la penitenciar, care asista mereu la consulturi mi-a spus ca nu este de acord cu punerea in libertate a niciunui criminal pt ca "a 2-a zi omoarâ din nou"! Asta, din experienta lui de medic de penitenciar de 20 de ani!

Am primit si scrisori de la criminali, unii cu crime multiple, ! Le am si acum ! Una e de amenintare, restul, cu scop medical! Am și operat citiva! Unul, "

"viețaș", (condamnat pe viata,) înjunghiat in ochi în penitenciar!

Deci, grabiti legea, omul care a luat viata altuia cu premeditare nu trebuie sa mai fie pe pe acest pămint!!! PENTRU PROTEJAREA URMATOARELOR POTENTIALE VICTIME!”, a scris Monica Pop pe pagina sa de Facebook.