Secretul longevităţii veteranului de război ajuns la vârsta de 100 de ani

Înconjurat de copii, nepoţi și strănepoţi. Așa a sărbătorit veteranul de război din comuna Gurasada, judeţul Hunedoara, împlinirea unui veac de viaţă.

Povestea lui Victor Negru este cutremuratoare: bărbatul a luptat pe ambele fronturi, alături de nemţi, apoi împotriva lor. Ajuns în Munţii Tatra, a fost luat prizonier.

A fugit si s-a intors acasă pe jos. A durat luni de zile până a ajuns în ţară. A trăit modest şi cumpătat, iar, ca răsplată, viaţa i-a oferit 100 de ani.

"Am împlinit 100 de ani. Am fost şi în război, în doua. Am fost şi la rusi, şi la nemti", a povestit bătrânul, în exclusitate pentru Antena 3.

Sora luimai tânără avea 12 ani, dar tot îşi aminteşte momentul.

Spune ca era nebarberit, cu barba, ca mama lui nici nu l-a cunoscut.

Când s-a intors, sora lui cea mai mare nu mai era. Au luat-o ruşii pentru că era de etnie săsească şi a murit într-un lagăr din Siberia.

După război, omul s-a căsătorit şi a avut o fiică, Maria.

Copila a crescut cu poveştile înspăimântătoare de pe front. Deşi a predate istoria mai bine de 30de ani, tot nu s-a obişnuit cu frânturile din război depănate de tatăl ei.

Acum femeia s-a pensionat şi a rămas să aibă grijă de tatăl ei. Acesta a văzut la televizor că a început războiul la graniţa României. Nu e un lucru care care să se împace.

Acum, la 100 de ani, veteranul povesteşte cu greu ororile prin care a trecut.

Cu toate necazurile trăite, Nea Victor e totuşi mulţumit. A prins un veac de viaţă şi s-a bucurat de momentul în care cei dragi ai lui s-au strâns să îl sărbătorească.