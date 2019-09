Secretul nespus din cazul Caracal. Adevărul despre fiul lui Gheorghe Dincă

Dan, fiul cel mare al lui Gheorghe Dincă, ar fi fost implicat în urmă cu mai mulţi ani într-un caz de viol, iar cel care l-ar fi scăpat de închisoare pe tânăr a fost chiar tatăl său, acuzat în prezent că a ucis două fete după ce le-ar fi agresat sexual.

Gheorghe Dincă are 4 copii. O fată şi trei băieţi. Vecinii spun că familia s-a destrămat în urmă cu aproximativ 10 ani când Dincă s-a întors singur din Italia. Soţia venea acasă o dată, de două ori pe an, iar copiii nu au mai fost văzuţi niciodată trecând pragul casei părinteşti.

„Ceva s-a întâmplat atunci între ei. Nu au spus niciodată ce, dar zvonuri au fost multe la vremea respectivă. De exemplu, pe strada noastră se vorbea că Dincă s-a întors în România pentru că ar fi fost implicat într-un caz de trafic de persoane în străinătate. Pe 26 iulie, când poliţiştii au intrat în casa lui Dincă, toţi ne-am gândit la ce se vorbea atunci. Am înţeles, însă, că anchetatorii au verificat informaţia asta, dar nu au găsit nimic”, au declarat vecinii lui Dincă.

Oamenii mai spun că înainte de a pleca în italia, unul dintre copiii lui Dincă, mai exact fiul cel mare, ar fi fost implicat într-un caz de viol. „Fiul lui Dincă, Dan, a participat la un viol în grup. A fost cu mai mulţi băieţi, au dus fata undeva pe câmp şi şi-au bătut joc de ea. Noi am auzit povestea, dar părinţii nu au vrut să povestească nimic, erau foarte secretoşi. Chiar am întrebat-o pe doamna Dincă dacă e adevărat ce se aude, dar n-a stat de vorbă cu mine, mi-a zis că sunt prostii, că băiatul ei n-a făcut nimic, ceilalţi au violat. Am auzit că fata a fost convinsă să-şi retragă plângerea. Tatăl a rezolvat problema cu prietenii poliţişti. Pe vremea aia la Dincă veneau mulţi poliţişti, le repara maşinile”, povesteşte una dintre vecinele familiei Dincă, potrivit adevarul.