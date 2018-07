Sfaturi pentru tinerele mamici: Cum sa depasesti momentele dificile din viata bebelusului tau?

Inca de la nastere, femeile dezvolta o sensibilitatea si o grija aparte pentru bebelusul sau, in special cele care sunt mame pentru prima data. De cele mai multe ori, panica si lipsa de experienta isi spun cuvantul, iar greselile nu inceteaza sa apara atunci cand vine vorba de evenimente importante din viata copilului.



Descopera cum poti depasi momentele tensionate si episoadele neplacute din viata copilului tau!



Cum sa treci cu succes peste prima raceala serioasa a bebelusului?



Este inevitabil ca un copilas de doar cateva luni, ce nu are inca sistemul imunitar format, sa nu raceasca, oricat de protectoare ar fi mama sa si oricat de multa grija si atentie i-ar acorda. Prima raceala a unui nou nascut este, de obicei, unul dintre motivele pentru ca o mamica intra in panica.



Daca micutul tau trece printr-un astfel de moment, nu ar trebui sa te ingrijorezi, deoarece este o etapa normala in viata fiecarui copil si poate fi remediata usor. Cel mai bine ar fi sa consulti un medic, care iti va spune exect ceea ce este de facut in asemenea cazuri. De asemenea, pentru ca bebelusului nu i se poate administra un tratament medicamentos in mod direct, un aparat aerosol poate fi solutia ideala pentru a combate raceala si alte afectiuni de care poate suferi copilul tau. Tratamentul cu aerosoli este una dintre cele mai eficiente si rapide metode pe care o poate folosi orice mama, iar cea mai recomandata metoda pentru bebelusi este inhalarea serurilor cu ajutorul unei masti speciale, pe care sa o puna pe fata. Pentru eficientizarea procedurii, este important ca bebelusul sa fie linistit. De multe ori, emotiile si starea agitata a mamei se pot transmite si copiilor, iar acest lucru nu va fi benefic nici pentru cel mic, nici pentru mama. Arata-i micutului tau ca totul este sub control, adoptand o atitudine relaxata, in acest fel ii vei transmite si lui un aer linistitor.



Cum ar trebui sa procedezi atunci cand incepi diversificarea?



Una dintre cele mai importante etape in viata copilului tau este momentul in care vei incepe sa introduci produsele solide, texturile diferite in alimentatia lui. Trebuie sa acorzi atentie, in primul rand, alimentelor care nu sunt recomandate pentru bebelusi, cum ar fi buchetelele de broccoli si alte produse care produc aciditate si balonare sau ouale, deoarece prezinta un grad ridicat de alergeni. Poti incepe prin a ii pregati piureuri din fructe si legume bio si, pe cat posibil, nepregatite termic.



In plus, este important si modul in care vei efectua procesul hranirii, deoarece bebelusul ar trebui sa aiba o postura corecta, pentru a evita incidentele neplacute. Un accesoriu orecum un scaun de masa iti va fi de mare folos in aceasta etapa. Daca nu ai inca un astfel de echipament, verifica preturile scaunelor de masa si achizitioneaza modelul care ti se pare cel mai potrivit pentru tine si pentru micutul tau.

Eruptia dentara. Cum sa ameliorezi durerile cauzate de aparitia primilor dintisori?



Pe langa manifestarile produse de colici, eruptia dentara este unul dintre cele mai dureroase episoade din viata oricarui bebelus. In aceasta perioada, iti poti ajuta copilul, achizitionand diverse jucarii speciale, cum ar fi inelele pentru dentitie. De asemenea, pentru a nu ii produce si mai mult disconfort, este important sa ii dai alimente care se pot mesteca usor sau bucati mici de mancare. Cele mai indicate ar fi piureurile, si mancarea pasata, precum si alimentele ce au o temperatura mai scazuta, insa nu scoase direct din frigider. Insa, ar trebui sa eviti sucurile din fucte pentru ca aceste contin zahar si ii va produce si mai multe dureri.





Daca vei urma toate aceste sfaturi si vei incerca, pe cat posibil, sa adopti o atitudine relaxata, vei putea depasi cu succes, atat tu, cat si bebelusul tau cele mai dificile episoade din primii ani de viata ai micutului.